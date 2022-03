Akár a gyereke is lehetne: sztárok, akiket nem zavar az óriási korkülönbség

Az emberek általában kétkedve fogadják azon párkapcsolatokat, amelyeknél nem a szokásos normák állnak fenn. Kezdve a korral, mivel átlagban mindenki a saját korcsoportjából választ párt magának, ám itt is vannak kivételek. Bár elterjedt az a nézet, hogy sok nő amiatt jön össze egy nála sokkal idősebb férfival, mert a pénztárcájára hajt, vannak olyan példák is, amelyek ennek a szöges ellentétét támasztják alá, még ha külső szemmel nem is teljesen ezt a következtetést vonná le az ember. A sztárvilágból nem egy ilyen esetre volt már precedens, az alábbiakban összeszedtük a legkirívóbbakat.

Dick Van Dyke és Arlene Silver: 46 év

A pár még 2012-ben házasodott össze, miután a 2006-os SAG Awards-on megismerkedtek egymással. Silver sminkelte ugyanis a jelenleg 96 éves színészt. A nő egy 2013-as interjúban elmondta, már a kezdetektől fogva nagyon jól kijöttek egymással. Továbbá azt is hozzátette, sosem érezte úgy, hogy Dyke sokkal idősebb lenne nála.

A színész egyébként korábban 36 éven át volt házas Margie Willett-tel, akitől négy gyereke is született. Továbbá 30 évig együtt volt Michelle Triola színésznővel, aki 2009-ben elhunyt.

Dennis Quaid és Laura Savoie: 40 év

A színész és kedvese még egy rendezvényen találkozott 2019-ben, elmondásuk szerint első látásra egymásba szerettek. Bár sokan kételkedtek ebben a közöttük lévő korkülönbség miatt, Quaid egy interjúban arról is beszámolt, hogy nem keresett kifejezetten nála fiatalabb partnert. Kapcsolatuk azóta már igencsak komolyra fordult, 2020-ban Hawaii-on hivatalosan is összekötötték az életüket.

David Foster és Katherine McPhee: 34 év

A megismerkedésük évekre nyúlik vissza, akkor találkoztak, amikor McPhee jelentkezett az American Idol című tehetségkutatóba 2006-ban. A zenészt, illetve az operaénekes Andrea Bocellit, érte a megtiszteltetés, hogy segítsék őt a felkészülésben Whitney Houston I Have Nothing című dalának előadására, amelyet történetesen Foster írt. A műsor vége után is barátok maradtak, Foster még énekelt is McPhee esküvőjén 2008-ban.

A frigy azonban nem tartott sokáig, 2017-ben McPhee és Foster is elváltak korábbi párjuktól. Ekkor szárnyra keltek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy az egykori mentor és versenyzője közelebbi viszonyba kerültek egymással. A találgatásoknak a 2018-as MET-gálán vetettek véget, ahol közösen jelentek meg, így már biztos volt, hogy egy párt alkotnak. Végül 2019-ben házasodtak össze, majd két évre rá, 2021 februárjában meg is született első közös gyerekük.

Billy Joel és Alexis Roderick: 32 év

A páros nem csak a nyilvánosságot, hanem még a saját barátaikat és családtagjaikat is meglepte, amikor 2015. július 4-én, azaz a függetlenség napján egy partin örök hűséget fogadtak egymásnak. A szertartást egyébként New York kormányzója, Andrew Cuomo vezette.

Joel és Roderick már 2009 óta vannak együtt, ám kezdetben csak barátok voltak. Joelnek egyébként ez már a negyedik házassága, ami úgy tűnik, kiállja az idő próbáját. Eddig két gyermekük is született, 2015-ben Della Rose, illetve 2017-ben Remy Anne.

Sarah Paulson és Holland Taylor: 32 év

A színésznők még 2005-ben találkoztak, ám egészen tíz éven át, 2015-ig nem kerültek közelebbi viszonyba. Bár 2015-ben Taylor egy interjúban azt mondta, együtt van egy nála sokkal fiatalabb nővel, ám nem árulta el a nevét. Először a 2016-os Critics' Choice Awards-on jelentek meg együtt nyilvánosan és azóta is boldog párkapcsolatban élnek. A köztük lévő korkülönbség is igen jelentős, Paulson 47 éves, míg Taylor 79 lett idén.

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin: 26 év

A Rust forgatásán történt tragédia miatt jogi hercehurcába keveredett Baldwin még egy New York-i étteremben pillantotta meg Hilariát 2011-ben, aki nem adta könnyen magát. Csak hosszú habozás után egyezett bele abba, hogy randizzanak. Össze is jöttek, majd eljegyezték egymást 2012-ben, hónapokkal később pedig az esküvőt is megejtették. Hilaria egy későbbi interjúban beszámolt arról, hogy már a kezdetekkor érezték, hogy különleges a kapcsolat, ami kialakult közöttük. Azóta már hat gyerekük is született.

Michael Douglas és Catherine-Zeta Jones: 25 év

A sztárpár sok évvel ezelőtt ismerkedett meg egymással, amikor 1996-ban összefutottak egy filmfesztiválon. Négy évvel később, 2000-ben pedig már egy párt is alkottak. Douglas egy 2019-es interjúban fejtette ki, már a legelején tudta, hogy kiszemeltje egy különleges nő.

Mikor legelőször találkoztunk kiderült, hogy ugyanazon a napon születtünk. Meg is mondtam neki: én leszek a gyerekeid apja

– magyarázta.

Az elmúlt 22 évben egyébként már született három gyermekük és két unokájuk is.

Bruce Willis és Emma Heming: 23 év

A színész egyáltalán nem kereste a szerelmet, amikor legelőször találkozott Heminggel – erről egy 2009-es interjúban számolt be –, ám elmondása szerint egyből egymásra hangolódtak.

Elmentünk randizni egy pénteki napon, mielőtt Emma visszaköltözött volna New Yorkba, és azonnal szerelembe estünk

– emlékezett vissza Willis.

A pár még 2009-ben összeházasodott, az esküvőn egyébként a színész exe, Demi Moore is részt vett, akitől még 2000-ben vált el. Eddig két gyermekük született.

Leonardo DiCaprio és Camila Monroe: 23 év

A Titanic színészét az eddigi pályafutása során már számtalan hírességgel hírbe hozták, ám igen kevés esetben fordult elő az, hogy DiCaprio kiállt a nyilvánosság elé, így hivatalosan is megerősítve rátalált a szerelem. A modell Camila Monroe esetében is erről van szó, akivel állítólag már 2018 óta alkotnak egy párt. Legalábbis számtalanszor lehetett őket együtt látni, illetve együtt is nyaraltak, ami több mint árulkodó.

Harrison Ford és Calista Flockhart: 22 év

A Star Wars legendája és Flockhart a 2002-es Golden Globe-gálán találkoztak, azonban csak több évre rá, 2010-ben jöttek össze. A közöttük lévő nagy korkülönbséggel kapcsolatban Flockhart egy 2003-as interjúban közölte, néha azt érzi, hogy ő az idősebb, nem Ford. Hozzátette, ez egyáltalán nincs kihatással a párkapcsolatukra.

(Via The Sun)

(Borítókép: Hilaria Baldwin és Alec Baldwin. Fotó: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)