Alec Baldwin mégsem húzta meg a ravaszt a forgatáson?

Ahogy azt korábban megírtuk, Alec Baldwin a Rust című film forgatásán lelőtte a film rendezőjét, Joel Souzát, illetve egy operatőrt, Halyna Hutchinst, aki a sérülés következtében életét vesztette. A színész egy olyan fegyverrel okozott halálos sebesülést, amiben vaktölténynek kellett volna lennie, ám hiba történt. Az áldozat családja a héten be is perelte Baldwint, illetve több stábtagot is a történtek miatt.

A színész már korábban is azt nyilatkozta, hogy nem húzta meg a ravaszt, mielőtt elsült a fegyver, amit most egy új-mexikói ügyész, Mary Carmack-Altwies szintén alátámaszthat. Mint mondta, már akkor is felkapta a fejét Baldwin állítására, amikor látta az ABC vele készített interjúját, amelyben a színész ezt állította. Az ügyész hozzátette, anélkül is el lehet sütni a fegyvert, hogy valaki előtte ténylegesen meghúzná a ravaszt.

Ha félig felhúzod a kakast, nem reteszelődik, majd amikor elengeded, az ütőszeg véletlenül eltalálhatja a lövedék hátulján lévő csappantyút

– fejtette ki.

Az ügyész most az vizsgálja, valóban igazat mondott-e Baldwin, amikor azt állította, csak a kakast húzta fel, de a ravaszt már nem húzta meg. Carmack-Altwies beszámolt arról is, hogy kezdetben nem tudott sokat a fegyverekről, pláne nem az 1850-es években használtakról, mint amilyet a filmforgatáson is elsütöttek, azonban amikor rájött, mi okozhatta a tragédiát, elképedt.

Egy régi típusú revolvert vizsgáltak meg, hogy rájöjjenek, mechanikai meghibásodás okozhatta-e a pisztoly elsülését. A két nyomozó segítségével végrehajtott tesztből pedig kiderült, hogy a kakas okozhatta a bajt, ami végül az éles lövedék kilövéséhez vezetett a ravasz meghúzása nélkül is. Az FBI azonban továbbra is nyomoz az ügyben, így a hivatalos eredmények még váratnak magukra.

(Via Vanity Fair)

(Borítókép: a Rust forgatási helyszíne 2021. október 28-án. Fotó: Patrick T. Fallon)