Új tehetségkutatóban tér vissza a képernyőre Istenes Bence

A műsor az amerikai Game of Talents adaptációja, melyet a tengerentúlon tavaly márciusban mutattak be először. A produkció akkor hatalmas sikert aratott, így azóta több országban is átvették már. A csatorna elmondása szerint a műsor ötvözi a tehetségkutatók és a vetélkedők világát, így egy teljesen új formátum tárul majd a nézők elé.

A tét sem elhanyagolható, a győztes 10 millió forinttal gazdagodik. De, hogy mit kell tenni ezért?

A műsorban minden adásban két pár méri össze tudását. Nekik az lesz a feladatuk, hogy a színpadra érkező különböző ismeretlen fellépők közül kitalálják, ki miben tehetséges. A civilek, énekes, zenés, mesemondó produkciókkal léphetnek fel, de akár akrobata mutatványokat is láthatunk majd a színpadon, így a show valóban sokszínűnek ígérkezik.

Bárki jelentkezhet, és biztos vagyok benne, hogy sokak számára vonzó lesz az, hogy itt nem véleményezik a produkcióját. Először kiáll a színpadra, és a külseje alapján próbálják meg kitalálni a játékosok, mi lehet a tehetsége, utána pedig apró nyomok lesznek

– számolt be az RTL Klub reggeli műsorában Istenes Bence a showról, aki tavaly novemberben, az Álarcos énekes harmadik évadjában volt legutóbb látható, mint műsorvezető.

(Borítókép: Istenes Bence az Álarcos Énekes műsorvezetőjeként 2021. november 1-jén. Fotó: RTL Klub)