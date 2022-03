Rablók törtek David Beckhamékre, miközben a család otthon tartózkodott

Zűrös éjszakán van túl a Beckham család, akiknek londoni otthonukba aközben hatoltak be, miközben a betörésből elsőre semmit sem észlelő David és Victoria, illetve tízéves kislányuk, Harper Beckham is a házban tartózkodott.

A sztárpár legkisebb fia, a 17 éves Cruz Beckham valamivel éjfél után ért a család otthonához, ő vette észre az emeleten betört ablakot. Ekkor értesült csak az esetről a gyanútlan focilegenda is, aki azonnal kihívta a rendőrséget, azonban addigra a betörő hűlt helyét találták csak. Az elkövető elmenekült, több ezer angol fontot érő dizájnerruhát és elektronikai berendezéseket zsákmányolt. Azt ugyan nem tudni, hogy a betörőt megzavarhatták, vagy más okból távozott gyorsan a Beckham-házból, azonban azon az estén két másik házat is célba vettek betörők, vélhetően ennek a tolvajbandának volt a tagja a hírességek otthonába behatoló elkövető is.

Az eset rendkívül megrázta és felkavarta David és Victoria Beckhamet, akiknek korábban már többször is meggyűlt a bajuk bűnözőkkel: többször zaklatták a házaspárt, és volt, hogy emberrablással fenyegették meg őket.

Beckhamék néhány, a környéken garázdálkodó, meglehetősen profi betörő áldozatai lettek. Szerencsére a bűnözők csak a hálószobáig jutottak, majd elmenekültek a helyszínről

– mondta a The Sunnak egy, a családhoz közel álló bennfentes.

Betörések és rablások ugyan mindig is érintették a vagyonos, híres embereket, azonban meglepő, hogy egy rendkívül komoly biztonsági rendszerrel felszerelt házba anélkül jutottak be az elkövetők, hogy az otthon lévő Beckhamék közül ezt észlelte volna valaki.

„A ház biztonsági rendszere rendkívül profi és jól felszerelt. Ennek ellenére a tolvaj vagy tolvajok betörtek egy ablakot, majd azon is távoztak egy kisebb zsákmánnyal, szerencsére a család eszmei értékkel bíró tárgyai közül semmit sem vittek el” – ecsetelte a lap forrása, aki hozzátette, a házon kívül az egész környéket komolyabb biztonsági rendszerrel kellene felszerelni a hasonló esetek elkerülése érdekében.

A ház biztonsági kameráinak felvételét a Beckham család átadta a rendőrségnek, a berendezések szinte az egész esetet rögzítették.

A felvételeken jól látszik, ahogy a betörő átmászik a kapun. Ezután behatolt a házba az egyik vendéghálószoba ablakán. A betörést Cruz Beckham akkor észlelte, amikor néhány barátjával éjfél után hazaért. Amikor meglátta a betörés nyomait, azonnal rohant felkelteni Davidet, aki értesítette a rendőrséget, és körbejárta a házat, hogy meggyőződjön róla, a betörő már elhagyta az otthonukat. A családot nagyon megrázta, hogy a betörő az idő alatt rabolta ki őket, miközben ők mit sem sejtve az épületben tartózkodtak

– magyarázta a bennfentes.

A helyi rendőrség az átadott és a helyszíni bizonyítékok vizsgálatát megkezdte, a nyomozás során azonban egyelőre nem sikerült azonosítani az elkövetőt vagy elkövetőket. A rablók vélhetően jól felkészültek akcióra, amely nem az első volt a londoni hírességek körében az elmúlt időben és a környéken sem. Azon az estén egy szomszédos házba is behatoltak, ahol nem tartózkodott otthon senki az elkövetés időpontjában, majd egy másik ingatlanba is próbáltak bejutni az illetéktelenek, ott nem jártak sikerrel. A most nyilvánosságra került eset még február 28-án történt, a betörést követően Beckhamék a házhoz tartozó biztonsági berendezések felülvizsgálatát kezdeményezték.

Az elképesztő, 760 millió fontos (329,7 milliárd forintos) vagyonnal rendelkező David és Victoria Beckham két kisebb gyerekükkel a legtöbb időt az érintett, nyugat-londoni, hét hálószobás luxusingatlanban töltik, amelyet a pár még 2013-ban vásárolt meg megközelítőleg 31 millió fontért (13,4 milliárd forint).

(Borítókép: David Beckham és Victoria Beckham 2018. december 10-én. Fotó: Daniel LEAL / various sources / AFP)