Előre elterveztek mindent, ez Katalin hercegné sikerének titka

Bár az utóbbi években a Buckingham-palota több botránytól is hangos volt, Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének eddig mindvégig sikerült kimaradniuk ebből. Ez utalhat arra, hogy makulátlan a múltjuk, és semmi takargatnivalójuk nincs, vagy valamit nagyon jól csinálnak. Egy bennfentes beszámolója szerint inkább az utóbbi valószínű, mivel Vilmos hercegék előre elterveztek mindent, és az, hogy ennyire egyensúlyban tudják tartani a munkát a magánélettel, egy hosszú távú terv részét képezi.

Katalin hercegné karrierje úgy lett felépítve, hogy szülői tevékenységére is maradjon ideje

– fejtette ki a forrás, aki arról is beszámolt: Vilmos herceggel együtt dolgozták ki a stratégiát.

Hozzátette azt is, hogy a házasságuk után sokan bírálták őket, mondván: nem tesznek eleget, ám a valóságban egy teljesen más stratégiához folyamodtak, amelyre nemcsak Károly herceg, hanem maga II. Erzsébet királynő is rábólintott – írja a DailyMail.

Ingrid Seward királyi szakértő elmondása szerint már most érzékelhető, mennyire másképp végzi a munkáját a hercegné, mivel kizárólag olyan projekteket vállal el, amelyeknél azt érzi, hogy tényleg képes segíteni. Sőt, azt is megjegyezte: Katalin nagyon hasonlít az ifjú II. Erzsébetre, talán nem is véletlen, hogy ilyen jól kijönnek egymással. Katie Nicholl író, aki több utazásra is elkísérte a hercegnét, ugyanakkor elmondta, hogy Katalint mélyen érintette, amikor sokáig távol volt a gyermekeitől.

(Borítókép: Katalin hercegné 2022. március 23-án. Fotó: Ricardo Makyn / AFP)