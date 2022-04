Stohl András a TV2-ről: Nincs jobboldali meg baloldali néző, nekem szórakoztatnom kell

A színész nemrég Osváth Zsolt kanapéján vendégeskedett, ahol a privát élete, illetve a 2010-es balesete mellett a munkájáról is beszélt. A vlogger most sem finomkodott a kérdésekkel: a TV2-es átigazolására, Alföldi Róbert korábbi kijelentésére és a politikai nyomás esetleges jelenlétére is rákérdezett Stohl Andrásnál.

A TV2-es arcok közül Till Attila után Stohl András is elfogadta Osváth Zsolt meghívását a vlogger YouTube-on futó Egy kanapén 30 című műsorába. A beszélgetés során szóba került a színész gyermekkora, családi élete és a 2010-es autóbalesete is, amiért akkor alkohol- és drogfogyasztás miatt letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ítéletért Stohl a mai napig hálás, s bár az ügyről nem szívesen beszél, mert a szeretteiben is sebeket szaggat fel, Osváth kérdéseire mégis készséggel válaszolt.

Semmiféle példastatuálás nincs benne, a bírónő úgy ítélte meg, és helyesen ítélte meg úgy, hogy nekem ezt kell kapnom. Mert ha nem ez történt volna, szerintem nem ülhetnék itt most veled, és a társadalmi megítélés nem ez lenne, ami most van. Másfelől meg egyáltalán nem biztos, hogy tanultam volna annyit a dologból, mint így

– magyarázta Stohl, hozzátéve: a börtönben először magánzárkába került, ahol borzalmasan érezte magát, még sétálni sem engedték a többiekkel, ám később ez megváltozott, és onnantól ugyanolyan elbánásban részesült, mint a rabtársai, akikkel elmondása szerint egyébként jól kijött. A bentlétet abból a szempontból sokként élte meg, hogy a börtön annyira zárt hely, hogy ott tényleg nem történik semmi. Csak a televízió létezik, ez a helyzet pedig számára mérhetetlenül unalmas volt.

Financiális okokból igazolt a TV2-höz

Az interjú felénél aztán rátértek a színész televíziós karrierjére is: Stohl elmesélte, miért igazolt át 2017-ben a TV2-höz és azt is, hogy a politika mennyire van jelen a munkájában. Nem tagadta, hogy a váltásnak financiális okai voltak: kapott egy ajánlatot, amellyel szemben az RTL ígérete nem volt kielégítő, de elmondása szerint mindent átbeszélt Kolosi Péter programigazgatóval, és jó viszonyban váltak el.

Bementem a Péterhez, aki azt mondta, Bandi, nem tudok most egyelőre neked műsorokat adni, majd valószínűleg lesznek sorozatok és azokba tudlak majd betenni. De hát ez nekem kevés volt, mert nekem ott abban a pillanatban szerződést ajánlott a TV2. Így történt

– magyarázta Stohl, hozzátéve, nagyon emberi módon zajlott a megbeszélés, Kolosi Péter végül annyit mondott: „Bandi, menjél.” Az emberi hiúságának ugyan picit rosszul esett, hogy a programigazgató ilyen könnyen lemondott róla, az viszont jó érzés volt, hogy ilyen jó barát – a színész szerint egy pillanatnyi sértettség sem volt benne, és az elválás szeretetteljes volt.

Alföldi Róbert nem tudja megbántani

Osváth Zsolt azt is felhozta, hogy amikor Alföldi Róbert volt a vendége, a színész-rendező lesújtóan fogalmazott Stohl átigazolásáról – állítólag azt mondta, megveti azért, mert a TV2-höz szerződött. Stohl szerint ez sosem volt probléma közöttük, és hangsúlyozta, amíg él, Alföldi Róbert barátja marad. Arra a kérdésre, hogy vajon azért erről van-e vitájuk, mert a témáról esetleg egyáltalán nem is beszélnek, a színész úgy reagált:

Azért nincs, mert nem vagyok hajlandó erről vitát nyitni. Ő pontosan tudja, hogy én milyen vagyok. Nem hiszem, hogy bántani akart engem ezzel a mondattal, nem nekem szólt az a mondat. Lehet, hogy csak megvédem magam, és naiv vagyok, és szeretném, hogyha szeretnének, de nem nagyon tud olyat mondani, hogy az engem megbántson. Túl sok mindenen mentünk keresztül, túl sok mindent kaptam tőle.

Osváth nem hagyta annyiban, hozzátette persze, abban ő is biztos, hogy nem Stohlt akarta megbántani, de kíváncsi a színész véleményére, vajon miért mondhatott olyat Alföldi Róbert, hogy a TV2-nél ő soha nem vállalna el semmilyen műsort. A színész szerint ekkor jutottak el a beszélgetésben arra a pontra, ami „baromira nehéz”. Értve ezalatt, hogy „ennyire elkezdődött polarizálódni ez az egész helyzet”.

Attól, hogy Stohl András a TV2-nél dolgozik, és ott egy szórakoztató műsort vezet, vagy egy szórakoztató műsorban vesz részt, vagy egy vetélkedőt vezet, már el van könyvelve, hogy egy káros ember. És akkor most jön az, hogy »igen, de amikor te azt a műsort vezeted, bár abban nincs szó politikáról, közvetlen utána meg előtte bizonyos politikai hirdetések vannak«… De ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Hát dolgozni kell. Lehet, hogy ez egyfajta menekülés, hogy »ez nem az enyém, nem az enyém, nem én csinálom«, de hát dolgozni kell. Nyilván vannak olyan dolgok, amikkel nem ért egyet az ember, ez biztos.

Elhatárolódik a politikától

Osváth Zsolt azt is felhozta, hogy a TV2 hírszerkesztősége politikai szerepet vállalt a kampányban, amit ha az RTL Klub híradósai csináltak volna, szerinte ugyanúgy borzasztó és káros lenne. Hogy ilyen szempontból van-e bármilyen lelki vívódás Stohl Andrásban, arra a színész annyit mondott:

Ne haragudj, de nincs. Amikor én a dolgomat végzem, akkor azt ugyanúgy Stohl Andrásként teszem. Ez nekem munka, de úgy munka, hogy engem soha nem kért senki, hogy bármiféle politikai irányultságot fogalmazzak. Tehát a TV2-nél, ezt azért tisztázzuk, nem volt soha egyetlen olyan megkeresés vagy kérés sem, hogy bármelyik irányba tolódjak el.

Stohl azt is kihangsúlyozta: soha nem is vállalta volna el, hogy politikailag bármelyik irányba tolódjon, de ezt szerinte tudják róla, ahogy Till Attiláról is, aki egyébként nem is olyan régen szintén Osváth Zsolt kanapéján ülve mesélt a TV2-s tevékenységéről. A színész úgy gondolja, tőlük nem akarnak ilyesmit kérni.

Nekem szórakoztatnom kell minden oldalt. Nincs jobboldali, meg baloldali néző azonkívül, hogy jobb oldalra vagy bal oldalra szól a jegye. De egyébként nincs.

Stohl András arról is beszélt, mekkora baj, hogy ekkora mértékben széthúznak az emberek, és annyira mást gondolnak dolgokról, hogy az egyik oldal képtelen megérteni a másikat. Szerinte nagyon fontos lenne, hogy próbáljuk megszeretni egymást, mert a mostani helyzet borzalmas. Hogy ki mennyire áll bele közéleti-politikai ügyekbe, arra annyit mondott: vannak dolgok, amik mellett már ő sem tud elmenni, ilyen a FreeSZFE vagy a tanársztrájk, Osváth kérdésére pedig azt is kijelentette: mindez egyelőre nem veszélyeztette a munkáját. Hogy megbánta-e valaha azt, hogy átigazolt a TV2-höz, Stohl azt mondta: egyelőre nem.

A teljes beszélgetést itt találja:

