Bukhatja playboyéletét a Putyin-barát orosz milliárdos fia

Botrányhős volt, mégis az orosz–ukrán konfliktusba törhet bele a bicskája Nyikita Mazepinnek, akit a háború miatt először kipenderítettek a Formula–1-ből, most pedig milliárdokat érő olasz luxusvilláját is lefoglalta a rendőrség a kiszabott szankciók miatt. De mi lesz a következő? A luxusautóknak, dizájnerruháknak és a modellbarátnőknek is búcsút inthet a fiatal playboy?

Az orosz–ukrán konfliktus miatt megvált az amerikai Haas Formula–1-es csapata Nyikita Mazepintől, így a fiatal botrányhős mindössze egyévnyi versenyzést követően búcsúzni kényszerült. A 23 éves pilótát korábban sokszor támadták milliárdos édesapja miatt, aki jó viszonyt ápol Oroszország első emberével, Vlagyimir Putyinnal is, ami jelenleg nem a legnagyobb dicsőség a világban.

A hírt érthetően keserűen fogadó fiatal pilóta igazi megpróbáltatásai azonban csak most kezdődnek, ugyanis a fegyveres konfliktus miatt most az olasz hatóságokkal gyűlt meg a baja, a helyi pénzügyőrök az orosz üzletemberekre kiszabott szankciók miatt most lefoglalták a család olaszországi, Szardínia szigetén található, százmillió font (45,3 milliárd forint) értékű luxusvilláját.

A villa elkobzása azonban csak az első lehet a sorban, a rendszerint dizájnerruhákban és luxusautókkal járó Mazepin korábbi luxuséletéről is lemondhat, ha a szankciók miatt sem ő, sem édesapja nem fog tudni hozzáférni vagyonához és vagyontárgyaihoz sem.

Pedig sosem élt egyszerű életet a fiatal, modell-lányok, paradicsomi környezet és elképzelhetetlen luxus jellemezte a mindennapjait mind ez idáig, amelyeknek most a háború miatt akár búcsút is inthet.

Putyin, a cimbora

Nyikita Mazepin fényűző életét elsősorban édesapjának köszönheti. Dmitrij Mazepin az egyik leggazdagabb üzletembernek számít Oroszországban, vegyipari vállalatának, a Uralchemnek köszönhetően megközelítőleg egymilliárd fontos (453 milliárd forintos) vagyont tudhat magáénak. Az ország egyik legnagyobb cégének többségi tulajdonosa ehhez mérten a legfelsőbb gazdasági és politikai körökben mozog, így jó viszonyt ápol az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal is.

Emiatt a február végén kirobban orosz–ukrán konfliktust övező szankciókat a saját bőrén is megtapasztalhatta Dmitrij, aki fiával együtt felkerült az Európai Unió által kiadott, szankcionálandó Putyin-barátok listájára.

Ezt követően jelentette be a Haas-csapat, hogy a szankciókhoz mérten nem kívánják az idei szezonban soraikban látni az orosz versenyzőt, amely rendkívül meglepte és meg is viselte a fiatal versenyzőt.

Kedves szurkolók és követők! Nagyon csalódottan hallom, hogy az F1-es szerződésemet felbontották. Míg megértem a nehézségeket, az FIA döntését, valamint a javasolt feltételekkel kapcsolatos együttműködési hajlandóságomat teljesen figyelmen kívül hagyták az egyoldalú lépés során. Végtelen hálám azoknak, akik próbálták megérteni a helyzetet. Nagyra értékeltem az F1-ben töltött időmet, és őszintén remélem, hogy lehetünk még együtt, jobb időkben

– írta akkor közösségi oldalán Mazepin.

Playboyéletmód

A korábbi fényűző élet is veszélybe kerülhet, ugyanis Mazepin csak a Formula–1-ből való távozása miatt évi egymillió fontot (453 millió forintot) bukik, a szankciók pedig magángépeket, jachtokat, luxusautókat és ingatlanokat is érinthetnek.

Ezeket pedig eddig meglehetősen gyakran kihasználta az igazi playboyként élő milliárdos fiú, közösségi oldalain pedig előszeretettel mutatta meg luxusautóit, elképesztő utazásait, dizájnerruháit.

Van is mit mutogatnia, le sem tagadhatná, hogy autóversenyző, garázsában több méregdrága sportautó is megbújik, többek között egy egymillió fontos (453 millió forintos) McLaren 720S, egy félmillió fontot (226,7 millió forintot) érő egyedi Audi RS Q8, de egy háromszázezer fontos (136 millió forintos) Lamborghini Aventador és egy egymillió fontos (453 millió forintos) ritka Bugatti Veyron is helyet kapott Mazepin gyűjteményében.

Nem csak az utakon, a hétköznapokon is szeret kitűnni a tömegből, előszeretettel vásárol és visel egyedi dizájnerruhákat, és a drága órákat sem veti meg, kedvenc márkája a Blackpain, amelynek egyes darabjai akár a százezer fontot (45 millió forintot) is elérik, a fiatal versenyző ezekből több darabot is birtokol.

Hírességek a barátok listáján

Annak ellenére hogy Mazepin a jelenlegi háborús helyzetben nem tartozik a legnépszerűbb személyek közé, barátai között több A kategóriás híresség is megtalálható, akik azonban a fegyveres konfliktus miatt könnyedén lemorzsolódhatnak a pilóta mellől.

Nyikita Mazepin, amellett hogy Vlagyimir Putyin oldalán is feltűnt, jó viszonyt ápol a ketrecharcos Habib Nurmagomedovval, a legkisebb Beckham fiúval, Cruzzal, de edzett már Cristiano Ronaldóval is. Vajon Putyin-barátsága miatt továbbra is szívesen állnának össze egy fotóra Mazepinnel ezek a hírességek?

Botrányos mellfogdosás

Formula–1-es pályafutása kezdetén már azonnal magyarázkodásra szorult a fiatal pilóta, aki egy közösségi oldalára feltöltött, majd szinte azonnal törölt videó miatt keveredett botrányba. A felvételeken az volt látható, hogy a Covid-lezárások idején az utcán autókázó Mazepin hátranyúl a kocsiban, és megfogja az ott ülő nő mellét, aki erre bemutat a pilótának. Mint kiderült, a felvételt a Mazepinnel többször is összeboronált modell, Andrea Del Val töltötte fel, állítása szerint csak viccből készítették, szó sem volt arról, hogy a beleegyezése nélkül taperolta volna őt a versenyző.

Nyikita és én régóta jó barátok vagyunk, abban a videóban semmi komolyság nem volt. Megbízunk egymásban, ez csak egy buta tréfa. A szavamat adom, nagyon jó ember, soha nem tenne semmi olyat, amivel megalázna vagy megbántana

– írta közösségi oldalán akkor a modell.

Kedvenc rezidenciáját bukta

Ugyan a Mazepin család több elképesztő birtokkal és ingatlannal is rendelkezik – Moszkvában, Párizsban és Monacóban is van otthonuk –, a most lefoglalt olaszországi ház az egyik legkedvesebb Nyikita életében. Az elképesztő, tengerre néző ingatlant még 2012-ben vásárolták meg édesapjával, így a ház Nyikita és Dmitrij Mazepin nevére van írva. A Földközi-tengerre néző, sziklára épített, 25 hálószóbás luxusrezidencia a Rocky Ram becenévre hallgat, a versenyző előszeretettel tölti itt szabadidejét barátaival.

A szardíniai ház lefoglalását a Daily Mailnek a helyi hatóságok is megerősítették.

Az Európai Unió szankciós listáján szereplőket ellenőrizve a Dmitrij és Nyikita Mazepin által birtokolt százmilliós ingatlant lefoglaltuk

– mondta a pénzügyőrség szóvivője a lapnak.

Nyikita Mazepin a múlt héten bírálta élesen az orosz sportolókat sújtó szankciókat, szerinte elfogadhatatlan, ami történik, az egész orosz népet és kultúrát támadják ezzel.

Nem értek egyet a szankciókkal, és továbbra is harcolni fogok ellenük. Ha megnézzük a mostani helyzetet, ami most a sportolókkal szemben zajlik, az a hazám elleni teljes cancel culture, azaz elhallgattatás

– nyilatkozta a fiatal pilóta, aki a birtok mellett több jachtjukat és magángépüket sem tudja használni a szankciók miatt, így egy ideig biztosan vissza kell vennie az eddigi életstílusából a 23 esztendős versenyzőnek.

(Borítókép: Nyikita Mazepin 2020. szeptember 11-én. Fotó: Joe Portlock – Formula–1 / Formula 1 via Getty Images)