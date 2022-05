Történelmet írhat II. Erzsébet egyetlen lánya

Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban döntöttek úgy, hogy lemondanak királyi kötelezettségeikről, ami egyúttal jelentette azt is, hogy Harry az Ő királyi fensége címnek is búcsút mond, sőt a Királyi Tengerészgyalogsághoz köthető rangjáról is lemondott. A pozíció így megüresedett, ám nem sokáig, mivel a hírek szerint II. Erzsébet hivatalosan is jóváhagyta, hogy egyetlen lánya, Anna hercegnő legyen az egyik esélyes utód. Ez azért is fontos, mivel így ő lenne az első női vezetője a tengerészgyalogságnak.

Már 2020 óta folynak találgatások arról, hogy Anna hercegnőnek szánják ezt a fontos szerepet, ám a hivatalos bejelentésre valószínűleg augusztusig még várni kell. A hercegnő egyébként már rendelkezik katonai címekkel, többek között a Királyi Haditengerészet tiszteletbeli tengernagya, a hadsereg tábornoka és a Royal Air Force tábornagya. Arra már tavaly fény derült, hogy várhatóan nem Vilmos herceg kapja meg testvére, Harry herceg korábbi címét, mivel attól tartottak, hogy ez nagy viszályt robbantana ki kettejük között. Ahogy II. Erzsébet legfiatalabb fia, Eduárd herceg is kiesett az esélyesek sorából, mivel 1987-ben három hét kommandós kiképzés után kilépett a hadseregből.

Anna hercegnő azért is lenne ideális választás, mivel Sir Tim Lawrence ellentengernagyhoz ment feleségül, így jobban ismeri a fegyveres erőket. Sőt, már tíz ezred vezetője, köztük van a King's Royal Hussars, a Royal Scots, a The Gurkhas és a Royal Army Veterinary Corps. A Királyi Tengerészgyalogság vezetőjeként a feladatai közé tartozna, hogy találkozzon a jelenleg szolgáló tengerészgyalogosokkal, és részt vegyen az ünnepélyes eseményeken. Mint azt a Királyi Tengerészgyalogság egyik magas rangú tisztje elárulta a Daily Starnak, Anna hercegnő lenne a tökéletes jelölt, ha azt nézzük, mekkora tapasztalata van a Királyi Haditengerészettel való együttműködésben.

Harry csak rövid ideig volt velünk, odaadtuk neki a zöld svájcisapkát, ami sokakat nyugtalanított, majd vissza is kellett vonulnia a közélettől

– magyarázta a tiszt.

Csak a teljesség kedvéért, ezekkel a rangokkal büszkélkedhet a hercegnő az Egyesült Királyságban:

A King's Royal Hussars főparancsnoka

A Worcestershire és Sherwood Foresters ezred főparancsnoka

A Royal Corps of Signals ezredese

A Royal Logistic Corps ezredese

A Royal Army Veterinary Corps ezredese

A Blues and Royals ezredese

A Royal Scots Borderers (Skót Királyi Ezred 1. zászlóalj) tiszteletbeli ezredese

A 52nd Lowland Regiment (Skót Királyi Ezred 6. zászlóalj) tiszteletbeli ezredese

A King's Royal Hussars tiszteletbeli ezredese

A First Aid Nursing Yeomanry (Princess Royal's Volunteer Corps) alakulat főparancsnoka

A University of London Air Squadron repülőszázad tiszteletbeli parancsnoka

A Brit Királyi Haditengerészetben szolgáló nők főparancsnoka

A HMNB Portsmouth tengerészeti támaszpont parancsnoka

A University Officers' Training Corps tiszteletbeli parancsnoka

A Queen's Gurkha Signals főparancsnoka

A Queen's Own Gurkha Logistic Regiment főparancsnoka

A Brize Norton légitámaszpont tiszteletbeli parancsnoka

A Sea Cadet Corps tengernagya

A HMS Talent és a HMS Albion hajók szponzora

Új-Zélandon:

A Royal New Zealand Corps of Signals tiszteletbeli ezredese

A Royal New Zealand Army Nursing Corps tiszteletbeli ezredese

Kanadában:

A The Grey and Simcoe Foresters tiszteletbeli ezredese

A 8th Canadian Hussars (Princess Louise's) tiszteletbeli ezredese

A Communications and Electronics Branch tiszteletbeli ezredese

A Royal Canadian Medical Service tiszteletbeli ezredese

A The Royal Regina Rifles tiszteletbeli ezredese

A Royal Newfoundland Regiment tiszteletbeli ezredese

A Royal Canadian Hussars tiszteletbeli ezredese

A Royal Canadian Navy főparancsnoka

A Royal Canadian Mounted Police megbízott parancsnoka

Ausztráliában:

A Royal Australian Corps of Signals tiszteletbeli főparancsnoka

A Royal Australian Corps of Transport tiszteletbeli főparancsnoka

Más poszt is üres

A Királyi Tengerészgyalogság vezetői posztja mellett azonban akadnak más pozíciók is a fegyveres erőknél, amelyeket a Buckingham-palotának előbb-utóbb be kell töltenie, mivel megüresedtek. Köszönhetően annak, hogy Harry herceg elbúcsúzott királyi kötelezettségeitől és az Egyesült Államokba költözött, illetve András herceg is lemondott a hivatalos teendőiről, miután szexuális zaklatással vádolta meg Virginia Guiffre, és kapcsolatba hozták az emberkereskedelem miatt lecsukott Jeffrey Epsteinnel. A Királyi Tengerészgyalogság mellett így vezetőre van szüksége a The Royal Irish Rangersnek, a Grenadier Guardsnak és a Yorkshire Regimentnek is.

