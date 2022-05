Fekete Dávidot elhagyta a felesége

Hivatalosan is búcsút intett a házaséletnek Fekete Dávid énekes, akivel felesége szakított, miután százmillió forintnyi károkozással, csalással és sikkasztással vádolta meg a bíróság.

Regina egy éve jelentette be, hogy elválik, amit most hivatalosan is lezártak. Fekete Dávid ellen csütörtökön még egy hónappal meghosszabbították a börtönbüntetését, így egészen június 6-ig rács mögött marad.

Egy év várakozás után sikerült megegyezni és lezárni a válópert, aminek végén többnyire a nő kéréseinek adott helyt a Győri Járásbíróság.

A gyermekek az anyjuk felügyelete alá kerültek, de Fekete Dávid láthatja két és fél éves fiait, Ádint és Mátét. Amíg a büntetése le nem telik, valószínűleg Regina miatt nem él ezzel a lehetőséggel, mert a volt neje nem hajlandó elvinni a fiúkat a börtönbe.

Regina abban nagyon határozott, hogy nem viszi a kicsiket a börtönbe, ráadásul, valljuk be, két év körüli piciket leültetni a videócset elé meghatározott időpontban szinte reménytelen, így amióta Dávid előzetesben van, nem látta az ikreket. Ám ha kiengedik, biztosan találkozhat velük rendszeresen

– magyarázta a nő ismerőse a Blikknek.

Regina nem maradt egyedül, új párja végig mellette állt

Reginának a bíróság gyermektartást is megítélt, de arra még sokáig nem számíthat. Tavaly novemberben azt mondta:

A zajló büntetőügy kimenetelétől függetlenül az ügyvédemmel, Pikali Petrával együtt arra törekszünk, hogy a továbbiakban Dávid ugyanúgy részese lehessen a gyerekei életének, mint ahogy eddig is, mert egyébként kiváló apa, imádja a gyermekeinket.

Az ismerős szerint mindenki tudja, hogy Dávid ezt most nem tudja fizetni, de legalább Regina megkönnyebbült, hogy most már jogilag is vége a házasságának, és boldog lehet új párja, Márk oldalán, aki mindenben támogatta őt a nehéz hónapokban.