Gáspár Győző mentális betegsége miatt lenne pszichológus a lánya

Mint ahogyan arról az Index is beszámolt Gáspár Győző mentális problémái továbbra sem oldódtak meg, komoly depresszióval és pánikbetegséggel küzd az énekes, aki többször is pszichiátriai kezelésre szorult már, korábban felesége Gáspár Bea is aggodalmát fejezte ki férje állapota miatt.

Nem ő az egyetlen azonban a Gáspár családban, aki aggódik a showman lelki egészségéért, lánya, az idén érettségiző Virág emiatt olyan szakmát tanulna, ahol szakemberként segíthet édesapjának.

Jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia szakára, és bízom benne, hogy elég lesz a pontom ahhoz, hogy fel is vegyenek, mert érdekel az emberi lélek és szívesen foglalkoznék ezzel a jövőben

– nyilatkozta a Borsnak Gáspár Virág.

Segíteni szeretne Gáspár Győzőnek leküzdeni a démonjait

Gáspár Győző lánya reméli, pszichológusként nemcsak mások, hanem édesapja életét is könnyebbé teheti.

Persze apám miatt is szeretnék pszichológus lenni, hiszen régóta látom, mit művel vele a mentális betegsége. Rengeteget beszélek vele erről. Nemrég pedig vettem neki egy pszichológiával foglalkozó könyvet, ami egyébként nagyon tetszik is neki. Remélem, egyszer szakemberként segíthetek majd neki, hogy leküzdje a démonjait

– vélekedett a fiatalabbik Gáspár lány, aki tanulmányai miatt hamarosan Budapestre költözik.

Segítsége jól jöhet, ugyanis felesége, Gáspár Bea az országgyűlési választások idején a politikai szerepvállalásával a hírekbe kerülő férjére úgy érzi, már egyáltalán nem tud hatni.

Én már nem tudok segíteni rajta. Próbáltam megérteni, a lelkére hatni, elvittem orvoshoz, de lassan már húsz éve szenved, nagyon sok gyógyszert szed. Nyugtatót, altatót, antidepresszánst. Sajnos nagyon naiv, nem jó emberismerő. Múltkor egy teljes napra eltűnt, azt mondta, hogy elmegy valakihez házikolbászt venni. Mint kiderült, egy szektába akarták behúzni, a belépő pedig közel kétmillió forint lett volna

– mondta akkor az ország Bea asszonya, aki elfogadta, hogy sosem lehet tudni, mikor kattan be, és keríti hatalmába a depresszió vagy a kényszeres viselkedés.