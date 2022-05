Kitálalt II. Erzsébet egykori testőre, veszélynek lehet kitéve a királynő

A brit uralkodó egyébként is nagy védelem alatt áll, ám a közelgő platinajubileumi hétvége, amely június elején lesz, még nagyobb veszélyt jelenthet rá nézve. Legalábbis erről számolt be II. Erzsébet korábbi testőre, Simon Morgan.

II. Erzsébet királynő trónra kerülésének 70. évfordulóját országszerte rendezvényekkel ünneplik az Egyesült Királyságban. Június elején egy négy napon át tartó ünnepséggel is kedveskednek az uralkodónak, amelynek első eseménye a Trooping The Colour lesz. Ezen rendezvény keretein belül ünneplik meg II. Erzsébet születésnapját, ami ugyan április 21-én volt, ám a jó időben bízva mindig nyár elején tartják meg.

A királynő biztonsága mindig az első, a nyilvános eseményeknél, pláne egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozatnál, pedig csak még hangsúlyosabb II. Erzsébet védelme. Hogy pontosan milyen veszély is fenyegeti az uralkodót, arról korábbi testőre, Simon Morgan árult el részleteket.

Ahogy Morgan elárulta, még 2007 és 2013 között védte a királyi családot, és véleménye szerint potenciális veszélyforrásokra fog összpontosítani a jelenlegi biztonsági csapat. Mint kifejtette, az esemény hatalmas nyilvánosságot fog kapni, ami azt jelenti, hogy a tét nagyobb, mint valaha.

Ez egy globális médiaesemény, amelyen ha bármi rosszul sülne el, annak komoly következményei lennének az egész Egyesült Királyságban

– magyarázta az egykori testőr, illetve hozzátette, a védelemért felelősek pontosan tisztában vannak azzal, mi történik akkor, ha valami félresiklik.

Mindig is volt terrorizmus ebben az országban

– fejtette ki, hozzátéve, hogy a királyi család és a kormány magas rangú miniszterei a múltban áldozatai voltak egy hasonló támadásnak az ír republikánusok által. Megjegyezte, az iszlám fundamentalizmus is egyre elterjedtebb.

Nehezített a tempó

Az elmúlt években sajnos sok terrorcselekményről lehetett tudomást szerezni világszerte, amelyek szinte bárhol és bármikor előfordulhatnak. Így még nehezebbé vált a királyi család biztonságának garantálása. Morgan jelenleg egy csúcskategóriás biztonsági céget vezet, amely olyan sztárokat véd, mint a Trónok harca színésze, Kit Harrington.

Mint kifejtette, egyes személyek különösen nagy veszélyt jelentenek a biztonsági szolgálatok számára. Hogy mekkora a fenyegetettség, azt egy Barnet, Enfield és Haringey székhelyű, rendőrtisztekből, ápolónőkből, szociális munkásokból, pszichiáterekből és pszichológusokból álló egység kezeli, akik azon emberekre fókuszálnak, akik megszállottjai lehetnek egy-egy közszereplőnek. A Fixed Threat Assessment Center (FTAC) nevezetű szervezet évente körülbelül 1000 megkeresést kap azzal kapcsolatban, hogy egyesek politikusokat vagy a királyi család tagjait fenyegetik, zaklatják.

Morgan megjegyezte, a rendezvénysorozaton is létfontosságú lesz az FTAC-csapat munkája, hogy nyomon kövessék ezen alakokat. Sőt, szem előtt tartják azokat is, akik egy nemes cél érdekében kívánnának tüntetni, kihasználva az esemény körüli felhajtást. Korábban ugyanis már történt olyan, hogy az állatvédők áruházakat gyújtottak fel, hogy üzenetük célba érjen. Mint Morgan hozzátette, ugyan erre igen kevés az esély, de előfordulhatnak egyéb bűncselekmények is, akár ad hoc, akár szervezett jelleggel. Előbbi inkább a lopásokat takarja, utóbbi pedig például az emberrablást, amelyért váltságdíjat követelnek.

Morgan ugyanakkor megjegyezte, hogy az ünnepségekre vonatkozó biztonsági intézkedéseken valószínűleg már tíz éve dolgoznak, mivel semmit nem bíznak a véletlenre. Nagy segítséget jelenthet számukra a 2012-es gyémánt jubileumi ünnepség, amelyen kitapasztalhatták, mi az, ami működik, és mi az, amin még dolgozni kell.

Oroszország fenyegetettséget jelent?

Nem lehet elmenni a jelenlegi geopolitikai helyzet mellett sem. Nagy-Britannia ugyanis elkötelezetten pártfogolja Ukrajnát, és szorgalmazza a békét, így felmerül a kérdés, hogy lehet-e számítani orosz beavatkozásra a rendezvényeken. A biztonság szempontjából a háborús helyzet egyáltalán nem elhanyagolható tényező. A történtek miatt megromlott az angol–orosz kapcsolat, ehhez nagyban hozzájárult Szergej Szkripal és lánya, Julia megmérgezése is, ami történetesen az angliai Salisburyben történt.

Morgan szerint továbbra sem valószínű, hogy orosz támadás éri a brit királyi családot, de semmi sem kizárt. Hozzátette, a Five Eyes nevezetű, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között létrejött szövetségnek pont az a lényege, hogy felmérjék a más országokból érkező esetleges fenyegetések kockázatát.

Minden hírszerzési alapon történik, tisztában kell lenni a fenyegetésekkel, és hogy mire készülnek az emberek. Sok a fenyegetés, amelyek igen sokrétűek lehetnek

– tette hozzá Morgan.

(Borítókép: II. Erzsébet 2015-ben. Fotó: Chris Jackson / WPA Pool / Getty Images)