Megtalálni álmaink szerelmét nem mindig egyszerű. Bár egyesek szerencsésnek mondhatják magukat, és már egészen hamar, komoly csalódások nélkül megtalálják azt a személyt, akivel le szeretnék élni az életüket, másoknak hosszú évek, megannyi sikertelen próbálkozás és sok csalódás árán sikerül az oltár elé vonulniuk.

A híres emberek számára hatványozottan nehéz a megfelelő pár megtalálása, és ahogyan azt a legtöbb ember teszi, ők is a saját köreikben ismerkednek. Ezért fordulhat elő az is, hogy a leghíresebb színészek, énekesek gyakran kavarodnak össze rövidebb vagy hosszabb ideig, akár egy életre, amelyek a nyilvánosság előtt sem maradnak általában sokáig titokban.

Az extra nehezítő tényezők mellett azonban még a legnagyobb botrányhősök sem maradnak egyedül, a kalandor életmódot az életkorukkal arányosan vetkőzik le, és adják házasságra vagy komoly párkapcsolatra a fejüket.

Nem volt ezzel másképp az édesapja gyámsága alól nemrég szabadult énekesnő, Britney Spears esetében sem. Ahogyan arról az Index is beszámolt, botrányokkal tűzdelt, ám igazán fényűző esküvőn kötötte össze életét a mindössze 28 éves színész Sam Asgharival, a frigyet azonban részben a gyámsága miatt, részben pedig a sorozatos sikertelen kapcsolatai miatt keserű évek előzték meg.

De milyen exeken keresztül vezetett az út idáig?

Britney útja az oltárig

Reg Jones

Az énekesnő még tinédzserként két évig járt akkori osztálytársával, Reg Jonesszal. A tinédzser l'amour azonban nem tartott sokáig, ugyanis Britney meglehetősen hamar befutott, és ahogy egyre híresebb lett, és a világ minden tájára koncertezni hívták, egyre kevesebb ideje lett a kapcsolatra koncentrálni, emiatt végül egy kézzel írt levélben szakított Jonesszal.

Amikor szakítottunk, az nagyon kemény volt, teljesen széttépett. Az eszem azt mondta, hogy ez lesz a legjobb mindkettőnknek, de a szívemben más éreztem. Leültünk a verandára a szülei házában, és átbeszéltük. Megöleltük és megcsókoltuk egymást, és megegyeztünk, hogy barátok maradunk. Még mindig jóbarátok vagyunk, és visszamennék még most is hozzá, ha tehetném, de erre igencsak kevés esély van már

– idézi a férfi néhány évvel a szakításuk után adott interjúját a Toofab.

Justin Timberlake

Britney Spears talán egyik legnevesebb párja az énekes Justin Timberlake volt, akivel még 1992-ben, a Mickey Mouse Clubban szerepelt közösen. A férfi egy későbbi nyilatkozatában azt állította, már akkor beleszeretett Spearsbe, a kapcsolatukat azonban csak 1999-ben vállalták fel hivatalosan. A dolgok nem végződtek jól kettejük számára, és 2002-es szakításukat követően Britney-t sok kritika érte a sajtóban, amiért véget vetett a kapcsolatnak. A különválás oka állítólag az volt, hogy Britney megcsalta Timberlake-et, aki a szakítást követően többször is kiteregette a szennyest szexuális életükről, a Cry me a river című dalában pedig rendesen odaszúrt a szerinte hűtlenkedő énekesnőnek.

Timberlake hosszú évekkel később bocsánatot kért akkori viselkedéséért, mivel úgy érezte, komoly felelőssége volt abban, hogy korábbi párja az apja felügyelete alá került.

Wade Robson

Nem búslakodott azonban sokáig szakítása miatt Britney Spears, 2002-ben hivatalosan is randevúzni kezdett Wade Robson tánckoreográfussal, aki állítólag az oka volt a Timberlake-kel való különválásának. A pár meglehetősen jól érezte magát együtt, azonban mindössze egyévnyi együttlétet követően úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

Fred Durst

A Limp Bizkit frontembere, Fred Durst 2003-ban, Robson után került a képbe Britney-nél, amikor egy számon együtt dolgoztak. A románcnak azonban nem volt komoly jövője, hiszen míg Durst úgy gondolta, hogy nagyon jó párost alkotnak, Spears szerint az egész kapcsolat meglehetősen egyoldalú volt, ő nem érzett semmit a zenész iránt.

Úgy érzem, ő nekem való volt, de én nem neki. Fantasztikus dolgokat mondott rólam mindig, de azt hiszem, túl hamar alakultak ki nála mély érzések

– nyilatkozta akkoriban az énekesnő.

Columbus Short

Nem Wade Robson az egyetlen háttértáncos Spears exeinek listáján. A színészként és koreográfusként tevékenykedő Columbus Short szintén a szakmában dolgozott, amikor 2003 nyarán felröppentek a pletykák, hogy az énekesnővel randizik. Ugyan sokáig párként hivatkoztak rájuk, egy későbbi interjúban a férfi tisztázta, hogy csak alkalmi viszonyt folytattak egymással.

Mindössze egyszer feküdtünk le egymással, utána soha többé nem történt meg. Ez minden okból egy veszélyes szexuális kapcsolat volt, a legrosszabb pedig, hogy az akkori pletykákat én tettem tényleges valósággá

– írta Columbus 2020-as önéletrajzában, a Short Storiesban.

Jason Alexander

A következő évben sem unatkozott az énekesnő, aki korábbi botrányhős megítélésére csak rátett egy lapáttal, amikor 2004-ben újra találkozott egy gyerekkori barátjával, Jason Alexanderrel, akivel aztán egy Las Vegasban töltött éjszakán olyannyira összemelegedtek, hogy jó ötletnek tartották, hogy azonnal össze is házasodjanak. A felelőtlen házasság ehhez mérten nem is tartott mindhalálig, mindössze 55 órával a frigyet követően elváltak.

Buta voltam és lázadó, nem igazán vállaltam a felelősséget azért, amit tettem. Egy buli után pedig tényleg nem gondolsz arra, hogy mit csinálsz. Ez volt az egyik legnagyobb hülyeség, amit valaha megtettem

– mondta Britney az E!-nek.

Bár hosszú évekig úgy tűnt, kettejük kapcsolata már a múlté, pont Spears és Asghari esküvőjén tűnt fel, és rendezett hatalmas jelenetet a korábbi házastárs, aki láthatóan nehezen engedi el az énekesnőt.

Kevin Federline

Britney még 2004-ben kezdett randevúzni Kevin Federline-nal, aki az énekesnő háttértáncosa volt. Úgy tűnik, Spears nagyon rákapott a házasélet ízére, ugyanis mindössze néhány hónap együttlétet követően a pár bejelentette, hogy összeházasodnak. A kapcsolatból két fiú született, Sean Preston és Jayden, azonban ez a frigy sem volt hosszú életű, 2006-ban elváltak.

Azt hiszem, rossz okok miatt házasodtam meg. Ahelyett, hogy a szívemet követtem volna, és valami olyasmit tettem volna, ami igazán boldoggá tesz. Csak azért csináltam, mert mindenki ezt teszi

– ecsetelte az MTV-nek.

JR Rotem

A zenei producer és az énekesnő nem sokkal a válását követően, 2006-ban találkozott. A pár azonban komoly kapcsolatot sosem alakított ki, mindössze két hétig jártak. A producer később úgy nyilatkozott: közös megegyezés volt, hogy nem alakult több kettejük viszonyából, mivel elmondása szerint az nem lett volna túl menő húzás, emellett pedig szerettek volna mind a ketten a karrierjükre koncentrálni.

Adnan Ghalib

A 2007-es év nem telt unalmasan Britney Spears számára, több futó kaland és pár hetes kapcsolat is tarkította az életét. Ekkor lépett a színre Adnan Ghalid paparazzo, akivel többször is együtt dolgozott. A páros találkozgatni kezdett, amit nem igazán nézett jó szemmel az énekesnő családja. Britney ebben az időben kétszer is pszichiátriai kezelésre szorult, majd nem sokkal később a gyámság alá helyezését is kilátásba helyezték. Végül a páros kapcsolata részben ezeknek is köszönhetően olyannyira megromlott, hogy Ghalid szexfelvételeket akart nyilvánosságra hozni Spearsről, sok esetben pedig fotós kollégáit látta el információval a sajtó elől bujkáló énekesnő hollétéről.

Jason Trawick

2009-ben kezdett randevúzni ügynökével, Jason Trawickkel, aki annak ellenére, hogy részt vett a szakmai életében, a magánéletükben is meglehetősen stabil pontnak bizonyult Britney viharos hétköznapjain. A pár végül 2011-ben eljegyezte egymást, ám esküvőre sosem került sor, ugyanis 2013-ban szakítottak. Az énekesnő nyilatkozatában csak annyit közölt, hogy úgy döntöttek, felbontják az eljegyzésüket, de jóbarátok maradnak, és mindig is imádni fogja Trawicket.

David Lucado

Nem sokkal azután, hogy szakított Jasonnel, Britney találkozni kezdett David Lucado ügyvéddel, a randik pedig sikeresnek bizonyultak. A páros körülbelül egy évig volt együtt, ennek végül Britney vetett véget, ugyanis állítólag rájött, hogy a jogász megcsalja őt, innentől kezdve nem volt maradása.

Sam Asghari

Britney 2016 végén találkozott mostani férjével, Sam Asgharival a Slumber Party klipjének forgatásán. Számot is cseréltek, azonban Britney sokáig nem érdeklődött a mindössze 28 éves férfi iránt. Miután azonban hónapokkal később újra találkoztak, elválaszthatatlanok lettek, Asghari pedig a nehézségek ellenére mindenben kitartott mellette.

A pár 2021 szeptemberében jegyezte el egymást, idén áprilisában pedig bejelentették, hogy első gyermeküket várják. Nem sokkal később kiderült, hogy az énekesnő elvetélt, majd június 9-én a pár hivatalosan is összekötötte az életét. Vajon ez lesz az utolsó fejezet Britney Spears szerelmeinek listáján?

(Borítókép: Britney Spears 2003. december 5-én Los Angelesben. Fotó: Kevin Winter / Getty Images)