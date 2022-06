Filmek és sorozatok tették halhatatlanná a zeneipar ikonikus dalait

A Titanic vagy a Dirty Dancing hallatán a legtöbb embernek elsőre a filmekben felcsendülő ikonikus dalok azok, amelyek az eszébe jutnak. Ezen számok azonban nem az alkotások előtt, hanem pont hogy ezeknek köszönhetik elképesztő sikerüket. A Stranger Things-sorozat legújabb évadjának betétdala 37 év után került újra a toplisták élére, de az I Will Always Love You című klasszikus is többször megfordult a Billboard rangsorában.

Igen kevesen vannak olyanok, akik ne tudnák eldúdolni álmukból felkeltve a Titanic vagy a Rocky-filmek ikonikus betétdalát, még úgy is, hogy sosem látták. A filmek és sorozatok történelmében rendre tűnnek fel olyan alkotások, amelyek zenéje a képernyőkön való megjelenést követően vált igazán népszerűvé, és vannak olyan dalok, amelyek egyenesen a slágerlisták elejére kerültek egy-egy mozinak vagy sorozatnak köszönhetően.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, így volt ez a Stranger Things 4. évadában felcsendülő Kate Bush-dallal is, amely ugyan még a nyolcvanas évek végén ostromolta a slágerlistákat, az ebben a korban játszódó, népszerű Netflix-sorozatnak köszönhetően újra a legnépszerűbb dalok közé került.

A Running Up That Hill című sláger 37 évvel ezelőtt, 1985-ben jelent meg, a Stranger Things legújabb évadának köszönhetően pedig három rekordot is megdöntött már. Kate Bush száma ugyanis az, amelynek a leghosszabb időbe telt, hogy a toplisták élére kerüljön, sőt Bush 63 évesen a legidősebb női előadónak mondhatja magát, aki a lista élére állt.

Ő tartja a két élre kerülő sláger között eltelt leghosszabb idő rekordját is: 44 évvel ezelőtt mindössze 19 esztendős volt, amikor a Wuthering Heights című dalával első tudott lenni az Egyesült Királyságban.

Amikor a Running Up That Hill először megjelent, a 3. helyen végzett.

Nagyon megható, hogy a dalt ilyen meleg fogadtatásban részesítették, különösen azért, mert a mostani fiatalok hallgatják

– idézi Busht a Ladbible.

Nem ő volt azonban az egyetlen, aki egy filmnek vagy egy sorozatnak köszönheti dalának átütő sikerét – ezek közül szemezgettünk most.

Night Fever, Stayin' Alive – Szombat esti láz

1978 nagy év volt a filmek és különösen a John Travolta főszereplésével készült filmek számára. Hónapokon belül a Grease sikere mellett a Saturday Night Fever, azaz a Szombati esti láz című film dalai is ostromolták a ranglistákat. Az album bő 18 egymást követő hetet töltött az első helyen 1978 májusától. Legnagyobb slágere, a Bee Gees zenekar Night Fever című dala két hetet töltött a csúcson.

A slágerlisták mellett a szíveket a szórakozóhelyeken azóta is időről időre felcsendülő Stayin' Alive című dal is hamar meghódította. A zene hallatán pedig a mai napig a film életérzéséhez méltó módon lépnek a táncparkettre a fiatalok és idősek egyaránt.

The Time of My Life – Dirty Dancing

A Grammy-, Golden Globe- és Oscar-díjas The Time of My Life is azon művek közé tartozik, amely egy filmnek köszönhetően vált halhatatlanná. A Dirty Dancing leghíresebb slágere a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvend, pedig már ez sem egy mai darab. Az 1987-es dalt Franke Previte, John DeNicola és Donald Markowitz komponálta, majd Bill Medley és Jennifer Warnes énekelte fel.

Az Egyesült Államokban a kislemez 1987 novemberében egy hétig vezette a Billboard Hot 100-as toplistát, és négy hétig a Billboard Adult Contemporary ranglistájának első helyén tanyázott. Az Egyesült Királyságban a dal két slágerlistán is szerepelt: 1987 novemberében, a film megjelenése után a 6. helyen végzett, míg az 1991-es tévépremiert követően a dal a 8. helyig jutott.

Take My Breath Away – Top Gun

1986-ban kevés népszerűbb filmsztár volt a világon Tom Cruise-nál, és kevés film ért el nagyobb sikert, mint a nemrég folytatást kapott Top Gun. A Giorgio Moroder tollából született Take My Breath Away című szám a Berlin zenekar előadásában lett a film egyik ikonikus dala, amely végül négy hetet töltött a Billboard slágerlista első helyén. A dal olyannyira népszerű volt, hogy amikor 1990-ben a Top Gunt bemutatták a tévében is, a Take My Breath Away-t újra kiadták, ekkor a harmadik helyig jutott a rangsorban.

My Heart Will Go On – Titanic

Bár a dal 1998-ban debütált, közel, távol vagy bárhol is vagy, esélyed sincs szabadulni évtizedekkel később sem Céline Dion megaballadájától, a Titanic kasszasikerű dalától. A My Heart Will Go On két alkalommal is az első helyen állt a legjobb dalok között az évben, lendületének pedig azóta sem tudott véget vetni egyetlenegy jéghegy sem.

A dal 1998. február 28-án debütált a Billboard Hot 100 toplistájának első helyén. 16 hétig állt az első helyen, és több mint 15 millió példányban kelt el világszerte. Az 1998-as Oscar-díj-átadón elnyerte a legjobb dalért járó elismerést, valamint az év lemezének járó Grammy-díjjal is jutalmazták.

I Will Always Love You – Több mint testőr

Hiába tulajdonítja mindenki neki, 1992-ben Whitney Houston egy 1974-es kiadású Dolly Parton-dal feldolgozásaként készítette el az ikonikussá vált I Will Always Love You című dalt. Houston verziója lett a Több mint testőr című film betétdala is, amelyben ő maga alakította a női főszereplőt. A film és a dal is hatalmas sikert aratott, 14 egymást követő héten át vezette a Billboard Hot 100-at, ami abban az időben rekordot jelentett.

Nem ekkor ostromolta meg utoljára azonban a sláger a listát: az énekesnő 2012-es halálának másnapján az I Will Always Love You a hetedik helyre lépett fel.

Shallow – Csillag születik

Lady Gaga és Bradley Cooper Shallow című dalától szem nem maradt szárazon a Csillag születik című film megjelenése után, a számot pedig a mozifilm lecsengését követően is rongyosra hallgatják a rajongók.

Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Shallow a 14. helyen debütált a Billboard Digital Songs listán. Egy héttel később a dal már a lista élén állt, 58 ezer példányban kelt el. Eközben a Billboard Hot 100-on is a 28. helyen szerepelt, majd a film megjelenése után az 5. helyre ugrott. A YouTube-on az eredeti verzió jelenleg 1,3 milliárd megtekintésénél jár, míg Gaga és Cooper Oscar-gálán előadott performance-át már 572 millióan látták cikkünk készültekor.

(Borítókép: Jelenet a Stranger Things című sorozat 4. évadából. Fotó: Courtesy of Netflix)