A Best of Balaton által felsorakoztatott, a magyar tenger környékén található legjobb éttermek közül ezúttal a Balatonbogláron lévő Somogyi Lángosozó mindennapjaiba pillanthatunk be. A hely tulajdonosa, Somogyi István többek között a tökéletes balatoni lángos titkaiba avatott be minket, amelynek elengedhetetlen részét képezi a dagasztás, illetve a jó minőségű liszt kiválasztása.

Én egyszer lángosmérgezésben fogok elhunyni szerintem. A balatoni szezon akkor indul, amikor az ember elfogyasztja az első lángost

– mondta Ördög Nóra, a Best of Balaton kurátora.

Ahogy arról Gianni Annoni beszámolt, ő ebben az ételben találta meg kicsit Olaszországot, ahogy Till Attila is a strandszezon kötelező kellékeként tekint a lángosra, amely alapélményként szolgál minden magyarnak már egészen gyerekkorától kezdve.

A hungarikumnak számító lángos azonban már nem csak a klasszikus ízekben kelendő, bár még mindig azok a legnépszerűbbek. Somogyi István ugyanis megjegyezte, hódítóútra indultak a töltött lángosok is, amelyeket főképp a fiatalok kedvelnek.

Még mindig a legelterjedtebbek a szokványos lángosok: a klasszikus sajtos-tejfölös, sima lángos fokhagymával, de a töltöttekre is egyre nagyobb igény van

– fejtette ki az étterem-tulajdonos.