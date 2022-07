Földöntúli nyugalom és kényelem – mindez jellemzi a Best of Balaton következő jelöltjét, a keleti varázzsal bíró Mala Gardent. A Balaton déli partján, Siófokon lévő Mala Garden Hotel és Étterem olyan élményt nyújt, mintha egy távol-keleti szigeten lennénk. Mindezért az illatok, az ízek és a szemet gyönyörködtető látvány felelősek. Utóbbi a harmónikus építészeti kialakításnak és az egyedi belsőépítészeti hangulatnak köszönhető. A fő cél a Balit átható természet és lakótér közti egység megvalósítása volt, az építészek a tervezésnél figyelembe vették a feng shui irányelveit is.

Mindig dicséretként hangzott el a vendégek szájából, hogy ez egy üde színfoltja a balatoni vendéglátásnak

– mondta Pál Dénes értékesítési vezető, illetve hozzátette, talán furán hathat egy ilyen stílusú szálloda a Balaton partján, de a vendégek pont emiatt választják őket, mivel egy különlegesebb élményre vágynak.

A Balaton-parti étterem hatalmas, harmonikaszerűen nyitható üvegajtóit elhúzva egybeolvad a kert az étteremmel, és megszűnik a határ a kint és a bent között. A vízparthoz közeli kert pedig páratlan vizuális élményt nyújt.

Tavaly a családdal is visszakeveredtem a Mala Gardenbe. Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen elképesztő fejlődésen esett át a hely, de mégis hozza ugyanazt a keleties varázst, amit már annak idején is imádtunk benne, és mindezt úgy, a Balaton partján, hogy olyan, mintha elutaztunk volna több ezer kilométerre

– fejtette ki Ördög Nóra, a Best of Balaton kurátora.