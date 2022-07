A Best of Balaton következő epizódjában Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti képződményét mutatjuk be, a tapolcai tavasbarlangot, amit egy véletlennek köszönhetően fedeztek fel. A történet 1903-ra tehető, amikor Tóth Pál pékmester házat akart építtetni, amihez egy kutat is szeretett volna furatni. A feladattal Németh Ferenc kőművest bízta meg, aki csákányt és vésőt ragadott, ám olyan kemény volt a kőzet, hogy végül robbantania kellett. Ekkor fedezett fel egy 14 méter mély, sötét üreget.

A lukon bebújva tárult a szemük elé a szűk folyosó, ami végül szélessé alakult, és a belmagasság is elérte az akár négy-öt métert. Akkor döbbentek le igazán, mikor észrevették a föld alatti tavat a sötétben. A természetes labirintus legnagyobb részébe ugyanakkor kizárólag a barlangászok merészkedhetnek be kutatás céljából.

A vízi átlagmélység hetven centiméter, de ez a három métertől fél méterig terjed, tehát vannak sekélyebb részek, vannak mélyebb szakaszok

– mondta Németh Mátyás tárlatvezető, hozzátéve, a mélyebb szakaszokra teljes búvárfelszerelésben jönnek a barlangászok. Továbbá kifejtette, feltáratlan részek javarészt a víz alatt találhatóak meg.

A tapolcai tavasbarlang összesen 7 teremmel, valamint egy mászófallal várja a kalandra vágyókat. Mivel a barlangba eleve csak a látogatóközponton keresztül juthatunk be, az egész programra annak ellenére is érdemes rászánni legalább másfél órát, hogy maga a csónakázás alig 15-20 percig tart.