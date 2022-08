A pop királynője 64 éves lett – mennyire ismeri botrányokkal teli életét?

A Like a Virgin és a La Isla Bonita slágerek nagyasszonya többedszer beírta magát a zenetörténelembe, mivel mára ikonikussá váló dalaival világszerte hírnevet szerzett. Bár ugyanez elmondható az őt érintő botrányokról is, amelyek csak még tovább emelték a hírét – hol pozitív, hol negatív irányban. A ma 64 éves Madonna a korát meghazudtolva ugyanolyan energiával nyomja le a koncertjeit, mintha csak a húszas évei közepén járna. A pop királynőjének születésnapja alkalmából pedig most kihívás elé állítjuk olvasóinkat, vajon elég jól ismerik-e az örök fiatal énekesnőt.



Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Madonna énekes-dalszerző 2016. szeptember 15-én. Fotó: Ben STANSALL/AFP)