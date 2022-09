Továbbra sem lehet nyugta Britney Spearsnek, szüleivel való jogi csatározása után most fiaival kialakult ellentétét próbálja megoldani az énekesnő. Britney fiai, Jayden James és Sean Preston szerint édesanyjuk mentális állapota nincs rendben, a közösségi oldalaira feltöltött meztelen képei miatt pedig kellemetlenül érzik magukat, így egy ideje nem is látogatják Spearst. Az énekesnő kifakadt, mert fiai nem értékelik őt mint embert, úgy érzi, csak kihasználják, hogy pénzeli őket.

Hiába szabadult édesapja gyámsága alól tavaly Britney Spears, magánélete hétről hétre szolgáltat újabb botrányos fejezeteket. Az énekesnő ugyan úgy tűnik, hogy mentálisan már jobban van – egy új dala is megjelent Elton Johnnal közösen –, a közösségi médiába feltöltött sokszor teljesen meztelen képeivel nemcsak a rajongók, de a családja körében is komoly ellenvetéseket vetett fel.

Az énekesnő és korábbi, Kevin Federline-nal kötött házasságából született két fia, a 15 éves Jayden James és a 16 éves Sean Preston számára ugyanis rendkívül kellemetlen anyjuk Instagramon mutatott viselkedése: mint ismert, az énekesnő rendszeresen oszt meg meztelen, félmeztelen fotókat és táncolós videókat.

Amíg azonban ezek Britney-nek az önkifejezést jelentik, addig a szóban forgó posztok a két fiúnak sok-sok kínos percet okoznak, pláne az iskolában, hiszen világhírű anyjukat tényleg mindenki ismeri. Federline elárulta, rendszeresen beszélgetnek erről otthon is a srácokkal, és bár próbálja velük megértetni, mi mindenen ment keresztül Spears korábban, ettől függetlenül érthető a fiúk álláspontja.

Az ügyben azóta a volt férj és több érintett is megszólalt – így Britney gyerekei is –, Jayden azt mondta, imádkoznak azért, hogy édesanyjukkal minden rendbe jöjjön. A szánakozó gyerekek reakcióját természetesen az énekesnő sem hagyta szó nélkül, és a nyugodt hangnemet félretéve tette helyre gyerekeit – írja a Page Six.

Jayden aláássa a viselkedésemet, ahogyan azt az egész családom tette mindig is, olyan megszólalásokkal, hogy »Remélem, jobban lesz, imádkozni fogok érte…« Miért? Továbbra is dolgozom, hogy ki tudjam fizetni anyám, Lynne Spears ügyvédi költségeit és a házát

– mondta a 40 éves Spears hétfőn az Instagramon, majd azt sugallta, hogy Jayden kijelentései abból a félelemből fakadtak, hogy hamarosan nagykorú lesz, így az énekesnőtől érkező pénzfolyam is elapad majd.

A pénztémáról ezután sem szakadt le az énekesnő, aki az őt szintén többször bíráló exférjébe is beleállt gyerekeinek címzett üzenetével.

Szeretnétek, hogy jobban legyek, és hogy továbbra is havi 40 ezer dollárt adjak apátoknak? Vagy azért viselkedtek gyűlölködően, mert két év múlva ennek vége, és nem kaptok semmit?

– folytatta.

A gyerekek és Spears kapcsolata olyannyira megromlott az elmúlt hónapokban, hogy Jayden és Preston már nem töltenek időt anyjukkal – még az esküvőjén sem jelentek meg –, de remélik, hogy a jövőben újra találkozhatnak vele, amikor lelkileg már jobban lesz.

Britney az Instagramon elmondta Jaydennek, hogy „feltétel nélküli szeretetre és támogatásra” van szüksége a családjától, nem lekicsinylő megjegyzésekre a mentális állapotáról.

Elszomorít, hogy közületek egyik sem értékelt emberként. Úgy érzem, titokban mindannyian szeretitek azt mondani, hogy valami nincs rendben velem. A családom ennyit tud

– tette hozzá az énekesnő, aki gyerekei hiányában sem dőlt a kardjába, néhány hónapja összeházasodott 28 éves modell párjával, Sam Asgharival, zenei karrierje pedig, úgy tűnik, újra sínen van.

(Borítókép: Image Group LA / Disney Channel / Getty Images)