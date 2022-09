Kiderült, mi történik II. Erzsébet hatalmas vagyonával

A brit Sunday Times a 2022-es Rich List című kiadványában 370 millió fontra (171 milliárd forintra) becsülte II. Erzsébet vagyonát. Hozzá kell tenni, hogy a királynő pontos nettó vagyonát még mindig titok övezi, és a konkrét számadatokat valószínűleg soha nem hozzák nyilvánosságra, ezért ez az összeg is csak egy megközelítő tipp a szakértők részéről.

A skóciai Balmoral-kastély, ahol a királynő utolsó napjait töltötte, valamint az angol vidéken található Sandringham House – amely 20 ezer hektáros birtokon fekszik – volt a két, személyes tulajdonában lévő királyi magánrezidencia. A királynő magántulajdonában volt a Lancasteri Hercegség is, amely 45 ezer hektárnyi földterületből áll, és számos farmot, kastélyt és kereskedelmi épületet foglal magában. A hercegség 652,8 millió fontot ér, és tavaly 24 millió font nyereséget termelt a hercegség pénzügyi nyilvántartása szerint.

Sokat örököl III. Károly király

Egy 1933-ban életbe lépett törvény alapján III. Károly automatikusan örökli a birtokot, és nem kell örökösödési adót fizetnie utána – Nagy-Britanniában ez 40 százalék a 325 000 font feletti értékű ingatlanok esetében. Tehát csak a hercegség után mintegy 262,2 millió font adót kellett volna fizetnie a királynak.

Erzsébet a kutyák mellett a lovakat is szerette, és a becslések szerint életében több mint száz lovat birtokolt, amelyek közül sok versenyló volt. Az OLBG sportfogadási platform az év elején úgy becsülte, hogy

a királynő versenylovai 1988 óta 8,7 millió fontot „termeltek” II. Erzsébetnek.

Még mindig keringenek pletykák arról, hogy ki gondoskodik mostantól a lovakról. A Mail on Sunday című lap arról számolt be, hogy valószínűleg a király feleségét, Camilla királynét bízzák meg ezzel, míg a New York Postnak egy forrás azt mondta, hogy a királynő lánya, Anna brit királyi hercegnő veszi át a feladatot a lányával.

A királynőt ritkán látták kis kézitáska nélkül, amely passzolt a kabátjához és a kalapjához. Leggyakrabban a Launer London luxusmárka táskáit hordta. A cég vezérigazgatója 2016-ban azt mondta a Daily Mailnek, hogy a királynő legalább kétszáz darab táskát tartott magánál.

A több millió értékű ékszerek is a királynő magántulajdonát képezték, vannak köztük olyanok, amelyeket az édesanyjától örökölt, mások pedig a hivatalban lévő uralkodó tulajdonát képezik, így azok Károly királyra szállnak majd.

A királynő értéktárgyai közé tartoznak a csúcskategóriás autók is – amióta a második világháború alatt megtanult vezetni, II. Erzsébet komoly autógyűjteményre tett szert, amely egyedi gyártású Bentley-ket, régi Rolls-Royce modelleket, Jaguarokat és Land Rovereket is tartalmaz. Ezek most Károly királyhoz kerülnek, akárcsak a királyi műgyűjtemény és a királyi bélyeggyűjtemény. Utóbbiak is több száz millió fontot érnek, írja a CNBC.

(Borítókép: Andrew Couldridge / Reuters)