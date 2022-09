Oscar-díjra gyúr Taylor Swift, díjesőt hozhat a rövidfilmje

Taylor Swift a 2000-es évek közepén robbant be a köztudatba, és azóta is a legnépszerűbb énekesnők közé tartozik. Sok évet húzott már le a szakmában, és ahogy szálltak el az évek felette, úgy a zenei vonal is rendre megváltozott, amit éppen képviselt. Bár a dalai kezdetben inkább voltak pop- és countrybeütésűek, mára azért nehezen lehetne beskatulyázni. Munkássága során rengeteg, szám szerint 467 díjat nyert, és még csak 32 éves.

Szinte minden létező díjátadóról elismeréssel tért már haza, de a legjelentősebbek, legalábbis a szakma által leginkább elismert díjak közül még van, amit nem sikerült megkaparintania. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Adele Primetime Emmy-díjat nyert, így hamarosan ő is beléphet az elit EGOT-klubba, amelybe azon előadók, művészek tartoznak, akiknek sikerült Emmy-, Grammy, Oscar- és Tony-díjat nyerniük. A brit énekesnőnek már csak a Tony hiányzik, azonban Taylor Swiftnek még egy Oscart is kéne szereznie.

Mint kiderült, ez nem is olyan nagy álom, ugyanis az All Too Well: The Short Film című romantikus dráma, amelyet az énekesnő írt és rendezett, esélyes lehet a jövő évi Oscar-gálán. A film hivatalosan 2021. november 12-én jelent meg, de idén nyáron mutatták be a Tribeca Filmfesztiválon, szeptember 9-én pedig a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, így sokak szerint Swift tulajdonképpen az Oscar-szezonra készül. A hírek alapján a film, amely az előadó 2012-ben debütált számának címét viseli, akár esélyes lehet a legjobb eredeti dal kategóriában is – bár tekintve, hogy egy húszéves szerzeményről van szó, erre talán kevesebb az esély –, ám a legjobb élő szereplős rövidfilmek között nagyot tarolhat.

Hogy a filmakadémia is úgy látja-e, Swift rövidfilmje megugorja a mércét, az a jövő zenéje, azonban ha mégis sikerül Oscar-díjat nyernie, akkor hasonló helyzetbe kerül, mint Adele, akinek szintén már csak egy Tonyra van szüksége az EGOT-hoz.

Több százszor volt jelölt

Taylor Swift eddig összesen 972 alkalommal volt esélyes egy-egy díjra, ebből végül 467 elismerést sikerült elnyernie, ami azért elég szép arány. Az EGOT-klubba való belépéshez szükséges díjak közül eddig Grammyt és Emmyt vihetett haza. Előbbiből tizenegyet kapott már, utoljára tavaly, míg utóbbiból egy áll otthon a polcán. Az Amex UNSTAGED: Taylor Swift Experience című produkcióért ugyanis 2015-ben egy Primetime Emmy-díjjal jutalmazták. Az Oscar és a Tony azonban, úgy tűnik, egyelőre még várat magára.

Eddig az alábbi díjátadókon szerezte a legtöbb díjat:

American Music Awards (34) BMI Pop Awards (34) Billboard Music Awards (29) Teen Choice Awards (26) BMI Country Awards (25) MTV Video Music Awards (14) iHeartRadio Music Awards (13) Nashville Songwriter Awards (13) People’s Choice Awards (12) Country Music Association Awards (12) Gold Derby Music Awards (11) Grammy Awards (11)

(Borítókép: Taylor Swift 2022. szeptember 9-én. Fotó: Amy Sussman / Getty Images)