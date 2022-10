Bébicsőszként jól vizsgázott Alice Cooper, Kiefer Sutherland pedig Gwyneth Paltrow-ra vigyázott

A legtöbb, ma már szinte világszerte ismert hollywoodi sztár számára nem robbanásszerűen jött a siker és a hírnév, a legtöbb színész és előadó számára hosszú út vezetett a színpadon és a vörös szőnyegen való megjelenésig.

Ahogyan bárhol máshol, Los Angelesben sem engedheti meg minden szülő magának, hogy gyerekei első évtizedeiben állandóan távol maradjon a munkájától és csak a gyerekfelügyeletre koncentráljon, nem véletlen, hogy a már itthon is egyre népszerűbbé váló bébiszitter hívása a tengerentúlon már hosszú évek óta bevett szokás. Ehhez mérten a már befutott vagy éppen az áttörésre váró sztárok közül is jó páran adták a fejüket még a befutásuk előtt gyermekfelügyeletre, ahol mint az később kiderült, nem egyszer olyan gyerekekre vigyáztak, akikből később szintén hollywoodi csillag vált.

De melyik későbbi kolléga vigyázott Keanu Reevesre vagy éppen Gwyneth Paltrow-ra?

Kiefer Sutherland és Gwyneth Paltrow

A bébiszitterek általában, mint fiatal diáklányok élnek a gondolatainkban, azonban korántsem rendhagyó, ha a gyermekfelügyelettel egy férfit bíznak meg a szülők. Így volt ez a most 55 éves, Golden Globe- és Emmy-díjas brit születésű kanadai színész, Kiefer Sutherland esetében is, aki mielőtt megkerülhetetlen alakja lett a filmszakmának, maga is Hollywoodon belül vállalt gyerekfelügyeletet. Kiefer Sutherland ugyanis több alkalommal is vigyázott az akkor tizenéves Gwyneth Paltrow-ra, amikor a későbbi Oscar-díjas színésznő édesanyjával, Blythe Dannerrel dolgozott együtt egy színházban.

Akkoriban a leendő színésznő még csak tinédzser volt, Sutherland pedig később bevallotta, hogy amikor néhány évvel később látta Paltrow színészi karrierjét, először azt hitte, hogy ő egy teljesen másik ember, mint akire egykoron ő is vigyázott – a színésznő legújabb képein pedig valóban nehezen lenne felfedezhető tinédzserkori énje.

Néhány alkalommal megkértek, hogy vigyázzak rá egy-két órára. Szerintem nagyon vicces volt, egészen hihetetlen, hogy valaki milyen gyorsan felnő egy 13 éves kislányból 18-ra. Annyira másképp nézett ki addigra, mint amire emlékeztem, hogy arra gondoltam, ez biztos egy másik lány, mert az én fejemben mindig is úgy élt, mint amikor 11-12 éves volt

– idézi a színészt a Toofab.

Alice Cooper és Keanu Reeves

A Mátrix-filmek főhősét alakító Keanu Reeves ugyan hatalmas népszerűsége és sikeressége ellenére is rendkívül szerény maradt – sem luxusautókkal, sem hatalmas villákkal nem rendelkezik –, gyerekként mégis olyan bébiszittere volt, akinek aláírásáért akkoriban vélhetően a fél város sorban állt volna.

A kis Reeves-re – és esetenként barátaira – nem más vigyázott, mint a rockénekes Alice Cooper, aki együtt dolgozott a színész jelmeztervező édesanyjával akkoriban. Ugyan a zenész első ránézésre sokkal inkább okozna rémálmot egy gyereknek, minthogy felelősségteljesen vigyázna rá, Reeves egy barátja szerint mégis remekül elszórakoztak Cooperrel, amikor rájuk felügyelt. Lehet, hogy Reeves pont a zenésztől tanult el pár fogást is filmjeihez?

Emlékszem, egyszer megpróbáltuk együttes erővel legyűrni Alice-t, de persze esélyünk sem volt, egyszerűen becsomagolt minket

– mondta Keanu Reeves egyik gyerekkori barátja a People-nek.

Cher és Anthony Kiedis

Akárcsak Reeves esetében, a Red Hot Chilli Peppers zenekar frontembere, Anthony Kiedis felügyelete esetében is egy olyan személy vállalta a bébiszitter szerepét, aki akkoriban már a színpadon is megmutatta tehetségét. A fiatal zenészre ugyanis nem más, mint az Oscar–, Emmy–, Grammy– és Golden Globe-díjas énekes, színész, Cher vigyázott.

A minden szempontból meglehetősen csípős zenekar későbbi énekesére tinédzserként gyakran vigyáztak a család barátai, a legtöbb esetben pedig Sonny Bono, Cher korábbi férje volt a felelős a fiúért. Egyszer azonban, amikor ő nem ért rá, az énekesnő ugrott be helyette – az akkor 13 éves Kiedis nem kis örömére.

Nyolcadik osztályos voltam, és a legtöbb időmben Sonnyval lógtam... Valamilyen oknál fogva azonban, amikor nem ért rá, Cher önként jelentkezett, hogy vigyáz rám éjszakára. A hálószobájában táboroztunk le és egy igazán szívhez szóló beszélgetést folytattunk hosszú órákon át. Már az első alkalommal barátok lettünk

– mesélte önéletrajzi könyvében a zenész.

A Mowry– és az Olsen ikrek

Egy ikerpárral általában a szülőknek sem könnyű, hiszen egyszerre nem csak egy, hanem egyből kettő vagy több gyerekkel járó probléma zuhan a nyakukba. Ehhez mérten felügyeletük sem egyszerű, hiszen egy bébiszitter általában egyszerre csak egy gyerekre tud figyelni, ezért esetükben érdemes egyből két személy felügyeletére bízni őket, ha muszáj...

Pont kapóra jött ez a kilencvenes években befutott ikerpár, Mary-Kate és Ashley Olsen szüleinek is, akik szerencséjükre egy másik – később szintén színészi pályára lépő – ikerpárra tudták bízni gyerekeiket. Ugyanis mielőtt Tia és Tamera Mowry maguk is televíziós hírességek lettek, tinédzserként az abban az időben sokat foglalkoztatott Olsenekre vigyáztak.

A bátyánk játszotta Teddyt a Full House sorozatban, így mi is mindig elmentünk megnézni a forgatást. Valójában azonban ez úgy nézett ki, hogy az Olsen ikrekre vigyáztunk... A producerek, akik a forgatáson voltak, ránk is felfigyeltek emiatt, sőt még epizódszerepet is kaptunk. Mondhatni nekik köszönhetően indult el a mi pályafutásunk is

– árulta el Tia Mowry a The Meredith Vieira Show-ban.

