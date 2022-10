Zalatnay Sarolta: Félek az első októberi gázszámlától

A megemelkedő számlák és az infláció a hétköznapi életet élő emberek mellett a hírességeket is ugyanúgy sújtják. Egyeseket kevésbé, míg másokat annál inkább megérintenek az egyre csak növekvő kiadások. Utóbbiak közé sorolható Zalatnay Sarolta énekesnő is, aki a Meglepetés magazinban fejezte ki aggodalmát a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és kissé oda is szúrt tehetősebb zenésztársainak.

Félek az első októberi gázszámlától, a fűtésen nem tudok spórolni. Nem lehet hideg a házban, nem fázhatok meg, mert ha elmegy a hangom, nem tudok fellépni és pénzt keresni

– jelentette ki a lapnak Zalatnay, illetve azt is hozzátette, bár a gázon nem, de a villanyon megpróbál spórolni.

Mint azt az énekesnő megjegyezte, az öltözködésére sem költ túl sokat, rendszerint régi ruhákat hord, így mindig meglepi, amikor meglátja, hogy egyes hírességek 7-10 milliót is képesek adni egy óráért.

Nekem nincs ennyi pénzem. Nem irigylem tőlük, de ha lenne megtakarításom, akkor sem luxusdolgokra költeném. Megtanultam szerényen élni

– mondta a magazinnak.

(Borítókép: Zalatnay Sarolta. Fotó: Szécsi István / Velvet)