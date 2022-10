Matthew Perry házakból lopott a függősége miatt

A színésznek hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy lerakja az alkoholt. Egy friss interjúban elmondta, már tizennégy éves korában annyit ivott, ami egy felnőttnek is sok lenne.

A Jóbarátok Chandler Bingjét alakító Matthew Perryvel foglalkozik már hetek óta a világsajtó, aki kitálalt a függőségéről. A színész korábbi elmondása szerint négy évvel ezelőtt majdnem meghalt, mivel túlzott szerhasználat miatt kilukadt a vastagbele. Az orvosok csak két százalék esélyt adtak neki a túlélésre, tizennégyszer műtötték meg őt, illetve kilenc hónapon át sztómazsákot kellett használnia.

Ahogy arról beszámolt, több mint harminc éve harcol az alkohol- és drogfüggőségével. Ez idő alatt az anonim alkoholisták körülbelül hatezer gyűlésén vett részt, és összesen tizenötször járt rehabilitáción, azonban ennél sokkal több részlet fog kiderülni gondterhes múltjáról a november elsején debütáló könyvéből, ami a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing címet kapta.

A színész nemrég az ABC News csatornán beszélgetett Diane Sawyerrel a függőségéről, ami megkeserítette az életét. Mint mondta, tizennégy éves kora előtt egyszer sem ivott, azonban miután legördített egy üveg bort, másképp látta a világot. Ez az élmény óriási hatással volt rá a későbbiekben is.

A fűben feküdtem, és azt éreztem, a mennyországban vagyok. Azt gondoltam, a normális emberek minden bizonnyal így érzik magukat mindig

– magyarázta Perry, aki tizennyolc éves korától kezdve már mindennap ivott.

Mint kifejtette, 1997-ben kezdett el fájdalomcsillapítót szedni, miután balesetet szenvedett a Bolond szél fúj című film forgatása közben. Hozzátette, rá kellett jönnie arra, ha nem szed be 55 Vicodin tablettát, akkor rosszul lesz. Több orvost is meglátogatott abban az időben, és azt hazudta, erős migrénje van. Sőt, hétvégente azért tért be eladó házakba, hogy megnézze, milyen gyógyszert tartanak a fürdőszobában, majd ellopta őket.

Ugyanakkor azt is kiemelte, függősége már akkor is súlyos méreteket öltött, amikor a Jóbarátok című sorozatban játszott, azonban a forgatások alatt sosem fogyasztott semmit.

Hoztam egy szabályt, miszerint soha nem iszom, és nem viszek be semmit a munkahelyemre

– fejtette ki a színész, hozzátéve, szerette a szériát, és tudta, ez lesz élete legjobb időszaka, így nem akarta elrontani.

