Jennifer Lopez: Azt hittem, meg fogok halni

Hatalmas szenzációnak számított, amikor kiderült, Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után újra összejött. Azóta már szintet léptek, sor került az eljegyzésre, illetve házasságot is kötöttek, ami nagy mumusuk volt, mivel legutóbb pont a menyegző előtt mentek szét.

Az énekesnő nemrég interjút adott, amelyben közelgő albumáról beszélt, illetve visszaemlékezett arra az időre, amikor Affleckkel felbontották az eljegyzésüket.

Lopez elmondása szerint a lemez a This Is Me... Now nevet fogja viselni, ami kvázi folytatása a 2002-ben megjelent This Is Me... Then albumnak. Mindezzel arra szeretne utalni, hogy húsz év alatt milyen változásokon ment keresztül, ahogy az is a lemez üzenete, hogy létezik igaz szerelem.

Ha vannak olyan időszakaid, amikor azt érzed, teljesen elvesztetted a reményt, vagy majdnem feladtad, ne tedd. Az igaz szerelem létezik, és valóban van, ami örökké tart. Szeretném ezt az üzenetet eljuttatni mindenkihez, ez egyúttal sebezhetővé is tesz engem

– fejtette ki az énekesnő.

Mint azt Lopez megjegyezte, azt követően, hogy Affleckkel zátonyra futott a kapcsolatuk, egy fájdalmas időszakon ment keresztül.

Amikor húsz évvel ezelőtt lemondtuk az esküvőt, az volt életem legnagyobb szívfájdalma. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy meg fogok halni

– mondta, hozzátéve, emiatt egy olyan körforgásba keveredett, amiból az azt követő 18 évben sem tudott kikerülni. Megjegyezte, szerencsére most, húsz évvel később boldog véget ért a történetük. Állítása szerint ilyen egymásra találás alapvető esetben nem történne meg Hollywoodban.

Ahogy azt az interjúban megemlítette, Affleck a legnagyobb rajongója és támogatója, aki már most imádja az albumot. Hozzátette, amikor a színész visszatért az életébe, annyira inspirálta, hogy túlcsordult az érzelmektől, és csak úgy ontotta magából a dalokat. A hírek szerint legújabb albumán, amelynek megjelenési dátuma még nem ismert, egy sebezhetőbb oldalát fogja megmutatni, és ez a kitárulkozás szintén Afflecknek köszönhető.

(Borítókép: Jennifer Lopez. Fotó: Christopher Polk / Getty Images for People’s Choice Awards)