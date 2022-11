Az elmúlt héten mind az RTL, mind a TV2 műsorainak többsége vesztett nézőszámából, de ez valószínűleg a foci vébé miatt van és nem azért, mert a két nagy csatorna rosszabb tartalmakat sugározna. A múlt hét adatai alapján a TV2 a piacvezető, a három legnézettebb műsor is az övék.

Beszakadt az RTL nézettsége, a hétköznapokat a TV2 két realityje, a Farm VIP és A nagy Ő nyeri hatalmas fölénnyel - írja a port.hu.



A lap megjegyzi, hogy a hétvégén sem jobb a csatorna helyzete: véget ért az X-Faktor, az űrt A mi kis falunk új évada igyekszik betölteni, és ott van még a vasárnap, amit rendre hatalmas nézettséggel visz a TV2 a Sztárban sztár leszekkel.

A két nagy kereskedelmi televízió versenyébe ezúttal beleszólt a közszolgálati csatorna, az M4, amely bár szokatlan időpontokban, de folyamatosan focimeccseket sugároz a vébéről. A legfrissebb mérések szerint

a fiatalok körében a múlt hét két legnézettebb műsora egy-egy focimeccs volt,

a közönségarány mindkét esetben megközelítette a 25 százalékot. A legtöbben a spanyol-német összecsapásra és a brazil-szerb meccsre volak kiváncsiak.

A teljes lakosság körében nem ennyire egyértelmű a vébé sikere, ebben a célcsoportban a legnézettebb meccs a spanyol-német lett 825 685 nézővel és 20,3 százalékos közönségaránnyal, de ez a csak az ötödik legnézettebb műsor lett a héten.

Az elmúlt héten tarolt a TV2, főleg a Sztárban sztár leszek

kel : a teljes lakosság körében 933 264 nézővel és 24,9 százalékos közönségaránnyal lett legnézettebb hazai műsor. A második a szintén TV2-s Dancing with the Stars döntő 895 797 nézővel, a harmadik helyet pedig a múlt héten elindult Farm VIP söpörte be, amelynek hétfői adását 865 217 néző látta.

A fiatalok körében, főműsoridőben mért közönségarányok tekintetében is elhúzott a TV2: 19,5 százalékot értek el, míg az RTL-nek 12 százalékkal kell beérnie - írja a Port.hu.

A TV2 Dancing with the Stars című műsorának harmadik évadáról, amely november 26-án ért véget ért és amelynek győztese Csobot Adél és Hegyes Bertalan lett,ide kattintva olvashat.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)