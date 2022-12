Elon Musk kirúgta Kanye Westet a Twitterről

Ez a legfrissebb pofon Ye, korábbi nevén Kanye West számára, miután antiszemita ámokfutásba kezdett mind online, mind az interjúiban, ami miatt több jövedelmező szerződést is elvesztett. Tweetjei jól látható tesztjei voltak annak, hogy a Twitter új tulajdonosa, Musk − aki a szólásszabadság iránti elkötelezettségét hangoztatja − mit is engedélyez az oldalon − írta meg a The Washington Post.

Musk és a Twitter nem közölte, hogy Ye, akinek 31 millió követője volt, mennyi ideig nem térhet vissza az oldalra.

Mindent megpróbáltam. Ennek ellenére ismét megsértette az erőszakra való felbujtás elleni szabályunkat. A fiókot felfüggesztjük

− tweetelte Musk.

A CNN korábban már beszámolt arról, hogy West egykor több, hozzá közel álló ember is azt mondta, hogy régóta lenyűgözi Adolf Hitler, és egyszer egy albumot is a náci vezérről akart elnevezni. Egy üzleti vezető, aki Westnek dolgozott, azt mondta a csatornának, hogy a művész ellenséges munkahelyi légkört teremtett, részben a Hitlerrel kapcsolatos „megszállottsága” miatt.

West nem először került összetűzésbe a Twitterrel. Októberben, mielőtt Musk megkötötte volna a közösségimédia-platform megvásárlásáról szóló üzletet, a Twitter egy antiszemita tweet miatt zárolta West fiókját.

(Borítókép: Scott Dudelson / FilmMagic)