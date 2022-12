Steven Spielberg megfilmesítette, hogy verték gyerekként

Steven Spielberg csak egy azon rendezők közül, akikről biztosan tudjuk, ha egy forgatókönyvre ráteszi a kezét, az arannyá változik. Legutóbbi filmje – ami A Fabelman család nevet kapta, és a hazai mozikban jelenleg még nem megtekinthető – a korábbiaknál is személyesebbre sikeredett, mivel a produkció a saját tapasztalatain alapszik. Az alkotás a fiatalkorától kezdve rendezőként való tevékenykedésének első évéig kíséri végig az életét, bemutatva annak nehezebb időszakait. Gyerekként ugyanis Spielbergnek is hasonló megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie, mint sok fiatalnak napjainkban. A filmvásznon Gabriell LaBelle alakítja őt, azaz Sam Fabelmant, aki Spielberg alteregója.

Ahogy az a filmből kiderül, a rendezőnek gyerekként a gúnyolódások mellett azzal is szembe kellett néznie, hogy olykor megverték, kiközösítették vagy antiszemita kijelentésekkel bombázták. A produkcióban lévő, súlyos problémákat feszegető jelenetek valóságtartalmával kapcsolatban nemrég megszólaltak korábbi középiskolája, egy saratogai intézmény egykori tanulói is, akik ismerik a rendező történetét – írja a New York Post.

Iskolatársai szálltak rá

Mint azt volt osztálytársa, Phil Pennypacker kifejtette, a filmben látottak nagy része igaz, viszont az nem, hogy az iskola nagymenő sportolói bántak rosszul vele. A produkcióban ugyanis azt látni, hogy ők azok, akik Krisztus haláláért teszik felelőssé Spielberget, folyamatosan sértegetve őt.

Volt egy banda, autófanatikusok voltak, jellegzetes kabátot viseltek, és a legmenőbb autókat vezették. Ahogy hallottam, néhányan közülük egy-két pennyt vágtak Steve-hez, és zsidó fiúnak csúfolták. Ez az antiszemita megjegyzés aljas volt

– mondta a férfi a lapnak.

Pennypacker mellett nyilatkozott Spielberg egy másik osztálytársa is, Michael Augustine, aki kifejtette, az iskolában sokan befogták a szájukat és köhögtek, amikor a zsidó fiúnak csúfolt rendező elment mellettük. Mint hozzátette, mindig is azt mondta az akkor még gyerek Spielbergnek, hagyja figyelmen kívül ezen megjegyzéseket, végül a humor volt az, ami igazán átsegítette őt ezen az időszakon.

Steve-nek volt a legjobb humora, és ő az egyik legokosabb ember, akit valaha ismertem. Nagyon tiszteletlenül bántak vele

– magyarázta.

Oscar-esélyes film

A hírek szerint az alkotás nagy eséllyel versenybe szállhat a legjobb filmnek járó aranyszoborért a jövő évi Oscar-díjátadón. Spielberg ugyanakkor már a produkció előtt is beszámolt gyerekkori sérelmeiről, köztük arról, hogy rendszeresen megütötték és belerúgtak. Ahogy arról 1993-ban nyilatkozott a Timesnak, két alkalommal a vére is kicsordult az ütések miatt, amit borzasztó élménynek írt le. Egy ehhez hasonló jelenetet a filmben is látni, amikor orrba verik a rendezőt, erre a pillanatra pedig egy iskolatársa, Pete Fallico is emlékszik. Mint kifejtette, igazi bajkeverő volt, aki így bánt vele, azonban abban egyáltalán nem biztos, hogy a rendező zsidó voltával lehetett összefüggésben az eset.

Ha gyengeséget mutattál, az emberek kipécéztek

– mondta.

Bár a filmben az látható, Spielberg volt az egyedüli zsidó gyermek az iskolájában, azonban a valóságban ez nem teljesen így volt. Osztálytársa, Midge Firenzi visszaemlékezése szerint valóban nagyon kevés zsidó gyerek járt az iskolába, összesen hárman-négyen lehettek, mivel többnyire előkelő családok gyermekei tanultak ott, akik szőke hajúak és kék szeműek voltak. Mint hozzátette, Spielberg azért volt gyanús, mert nem tudták őt hova tenni iskolatársai. Azok a jelenetek viszont nem bizonyultak igaznak, amelyben azt mutatták be, amint barátnőjével, Monicával hetyeg. A lap által megkérdezett források ugyanis nem tudnak arról, hogy Spielbergnek lett volna barátnője abban az időben.

Azon képsorok azonban a rendező múltját idézik, amelyek azt mutatják be, mikor tiniként leforgatott egy filmet, amit az iskolai bálon vetítettek le, és mindenki imádta. Pete Fallico visszaemlékezése szerint tisztán emlékszik a forgatásra. Másik osztálytársa, Phil Pennypacker pedig hozzátette, aki nem ismerte Spielberget, a film derült égből villámcsapásként érhette.

Nyomtalanul eltűnt

Spielberg filmje ezt követően az osztálytalálkozók elengedhetetlen részévé vált, azonban 2005 után eltűnt. Phil Pennypacker véleménye szerint valaki amiatt lophatta el, mert tisztában volt azzal, hogy később sokat fog még érni.

Nem akarta, hogy rossz kezekbe kerüljön. Vajon mennyiért adnák el az eBayen?

– mondta a férfi.

Spielberg gyerekkori megpróbáltatásai mellett ugyanakkor azt is nyomon követhetik a nézők, hogyan kezdte el bontogatni a szárnyait Hollywoodban, és miképp vált később minden idők egyik legkeresettebb rendezőjévé. Ahogy arról volt osztálytársa, Pennypacker beszámolt, a tehetsége fiatalkorában is megmutatkozott, és már akkor megőrültek a filmjeiért. Pedig a java még hátra volt.

(Borítókép: Steven Spielberg 2019. február 16-án. Fotó: Matt Winkelmeyer/Getty Images)