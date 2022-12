Bereczki Zoltán: Idén már biztos nem énekelhetek

December közepén derült ki, hogy Bereczki Zoltánnak gégegyulladása miatt le kellett mondania több koncertjét is, mivel állítása szerint a beszédhangján ugyan meg tud szólalni, azonban amint énekelni kezdene, elmegy a hangja. A színész-énekes azóta is folyamatos orvosi kezelés alatt áll. Az Instagram-oldalán közzétett friss bejegyzésében pedig bővebben számolt be az elmúlt időszak megpróbáltatásairól.

Mint kifejtette, az utóbbi időben sok koncertet kellett lemondania betegsége miatt, amit nehéz helyzetnek írt le, mivel a nézőket is kellemetlenül érintheti, hogy csak később lesznek megtartva a fellépések. Ahogy hozzátette, félgyógyultan is rohanna vissza, hogy ne történjen ilyesmi.

A helyzet most azonban az, hogy bár a doki megnyugtatott épp ma, hogy semmi maradandó károsodás nem ért, semmi olyan nincs a gégémben, ami ne gyógyulna meg, nem énekelhetek egy darabig. Idén már biztosan nem! Szigorú csend és pihenés! Ez most az első számú “gyógyszer”, amit be kell tartanom, ha énekelni szeretnék! Márpedig szeretnék! Ez az életem

– mondta Bereczki Zoltán.

A színész-énekes elmondása szerint mindenkinek a türelmét és a megértését kéri ebben a helyzetben. Mint kifejtette, minden orvosi utasítást szigorúan betart, és mindent elkövet annak érdekében, hogy mielőbb visszatérjen.

(Borítókép: Bereczki Zoltán 2021. szeptember 29-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)