G.w.M reagált a vagyonával kapcsolatos hírekre

G.w.M, azaz Varga Márk a közösségi oldalán jelentette be, hogy érkezik az új dala, valamint egy sokatmondó idézetet is hozzáfűzött a leírtakhoz, amivel minden bizonnyal a vagyonával kapcsolatos pletykákra szeretett volna reagálni.

Mint arról az Index is beszámolt, egy bűnügyi magazin szerint nincs látható nyoma annak, hogy miből származik G.w.M, azaz Varga Márk mesébe illő vagyona, akinek a sokat emlegetett kiadócége nem is létezik, és egyéni vállalkozását is rövid idő alatt megszüntette.

Kulcsár Edina vőlegénye nemrég a közösségi oldalán bejelentette, hogy érkezik az új, Kötelék című dala, amely a tervek szerint a zenész szülinapján fog debütálni.

„Drágáim! Január 8-án landol az új klip, azzal a formációval, amit mi is és ti is imádtok! A dal címe: Kötelék lett! Szóval ne feledjétek!!! JANUÁR 8. 20:00! (Amúgy a szülinapom) G.w.M x Burai x Missh – Kötelék!! Addig is itt hagyok nektek egy nagyon igaz idézetet!” – írta.

A Daniel Cohentől származó idézet így szól:

„az irigység jobban megváltoztat a sikernél.”

Ezzel G.w.M minden bizonnyal a vagyonával kapcsolatos pletykákra szeretett volna reagálni. A rapper állítása szerint néhány éve még nem nagyon volt mit ennie, most pedig drága ékszereket, órákat visel, és nemrég egy egész luxuskúriát bérelt ki, hogy megkérje párja, Kulcsár Edina kezét, akinek születésnapjára egy huszonnégy millió forintos Porsche Macan luxusautót is vásárolt.