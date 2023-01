Az idei év hozhat igazi áttörést a koronavírus-járvány miatt világszerte fennálló utazási korátozások megszűnésében, 2023-ban szinte már a világ minden tájára újra szabadon utazhatunk – legalábbis, ami a vírusfaktort illeti.

A lehetőségekhez mérten az emberek már 2022-ben is nagy számban utaztak nemzetközileg újra, azonban továbbra is nagy az elfojtott kereslet, azaz azok száma, akik alig várják, hogy útra keljenek korlátozások nélkül.

Az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete szerint a nemzetközi turizmus 2022 végére már elérte a pandémia előtti szint 65 százalékát,

egyes területek pedig a közeljövőben elérhetik a 2019-es foglalások 80-90 százalékát is.

A szakértők ehhez mérten optimisták az utazások további fellendülését illetően – így már csak úti célt kell választanunk.

De hova utazzunk 2023-ban, és melyek lehetnek a katalógusokból gyakran kimaradó, ám idén annál több érdekességet tartogató úti célok?

Lengyelország

A CNN Travel összeállítása szerint az egyik idei sláger Lengyelország lehet, amit a gyönyörű természeti adottságai, és hangulatos városai mellett az orosz–ukrán fegyveres konfliktus helyezett fel most igazán a turisztikai világtérképre. Részben pont amiatt, hogy szolidaritást vállaljanak egy olyan országgal, amely szolidáris Ukrajna népével, valamint az olcsó áraknak köszönhetően lehet az idei év egyik népszerű úti célja Lengyelország az utazni vágyók körében.

A közép-európai ország másik nagy aduásza, hogy minden évszakban a turisták kedvére való lehet, ugyanis hegységei télen túrázásra és síelésre is alkalmasak, míg év közben a hatalamas területen elfekvő ország látnivalóit és kirándulóhelyeit, történelmi nevezetességeit és természeti csodáit is felfedezhetik az ide látogatók.

Tehát akár a varsói palotára vágyik, akár egy városi kikapcsolódásra Krakkóban, Gdanskban, Wroclawban és Poznanban, vagy a természetben barangolna az ország erdőiben, tavainál és hegyeiben – itt biztosan lehetősége lesz bármilyen fajta kikapcsolódásra úgy, hogy közben a hazai keresetek tekintetében sem fakad sírva a pénztárcája miatt az országban.

Nyugat-Ausztrália

A korlátozásokkal a világon az egyik legszigorúbban sújtott Ausztrália is végre szabadon várhatja a turistákat az országba 2023-ban. Ez ugyan jóval drágább kiruccanás helyszíne a lengyelországinál, ennek ellenére igencsak felkapott, vagy épp bakancslistás úti cél a világjárók körében.

Idén hatványozottan érdemes lehet meglátogatni a szigetet, ugyanis 2023. április 20-án teljes napfogyatkozás lesz látható Ausztrália észak-nyugati részén, amely még több érdeklődőt vonzhat az országba.

Exmouth városa és a nagyobb Ningaloo-félsziget, amelyen a város található, már több mint egy éve tervezi az esemény előkészületeit – amely körülbelül egy percig tart majd mindössze. Lesznek szabadtéri kilátópontok, ahol biztonsággal nézhető a jelenség, valamint zenés, tudományos és csillagászati előadásokkal, valamint a háromnapos Dark Sky Fesztivállal csábítják az érdeklődőket a helyszínre.

Nyugat-Ausztrália persze sokkal többet kínál, mint egy 60 másodpercnyi napfogyatkozás. Az ide látogatóknak nem érdemes kihagyni Perth városát, az itt elterülő Nagy-Viktória-sivatagot és a Nagy-Homoksivatagot sem, de érdemes kiruccanni a Margaret folyó borvidékére és Kimberley sziklacsúcsaihoz is.

Liverpool

Bár Anglia esetében elsősorban a főváros, London jut az ember eszébe, a szigetország emellett további jeles, és igencsak látványos városokat foglal magában. Ilyen Liverpool is, amelyet leginkább a The Beatles otthonaként ismernek világszerte, a kikötőváros azonban idén újabb fejezettel bővíti zenei örökségét.

Májusban ez a város lesz a házigazdája a 2023-as Eurovíziónak, amely zászlólengető rajongók ezreit vonzza be Európa minden részéről. Ez egyben egy hatalmas lehetőség is a városnak, hogy újra felfelé ívelő pályára álljon, miután 2021-ben megfosztották az UNESCO világörökségi státuszától.

Az Eurovízió mellett a város júniusban ünnepli a Liverpool Biennial kortárs képzőművészeti fesztivál 25. évfordulóját is, amelynek keretein belül szeptemberig több mint 30 nemzetközi művész és kollektíva jelenik meg a tereken.

Charleston

Amennyiben 2023-ban az Egyesült Államokba tervez utazni, és ideje, de főként eredeti úti céljának közelsége megengedi, nem érdemes kigyania a dél-karolinai Charleston városát sem a látnivalók közül.

Charleston mindig is úgy vonultatta fel a múltját, mint kevés másik amerikai város, azonban a dél-karolinai település így is gyakran elhallgatta, vagy kénytelen volt elhallgatni fekete, afroamerikai lakosainak történelmét. Ennek orvoslására azonban a közelmúltban komoly lépéseket tettek.

Ott nyílik meg ugyanis a Nemzetközi Afroamerikai Múzeum, amely 2023 januárjától várja az érdeklődőket. A múzeum a Cooper folyó partján található, azon a helyen, ahol temérdek afrikai bevándorló először tette be a lábát Észak-Amerikába. A múzeum a látogatók előtt a rabszolgák és leszármazottaik életét tárja fel.

Nemcsak a történelmi múzeum miatt érdemes azonban Charlestonba látogatni, hanem a turisták május végén és június elején a világhírű Spoleto Fesztivált is élvezhetik, amely operát, színházat, táncot és zenés fellépéseket is kínál. Az ínyenceknek továbbá érdemes a március 1-je és 5-e között rendezendő charlestoni bor- és ételfesztivált is felvésni a naptárba, ahol a helyi ételek és italok minden bizonnyal elvarázsolják a gasztronómia szerelmeseit.

Vilnius

Nem éppen hétköznapi médiafogással próbálta fellendíteni turizmusát tavaly Vilnius, a város ugyanis egy 2022-es reklámkampányban elismerte, hogy senki sem tudja, hol található a település. Ha a zseniális fogásnak tartott videójuk nem is keltette fel minden ember figyelmét, az idei ok jó eséllyel nagyobb durranás lehet: Litvánia fővárosa ugyanis 2023. január 25-én ünnepli fennállásának 700. évfordulóját.

A mérföldkő jegyében egész éves ünnepségsorozat várja a vendégeket, beleértve zenei fesztiválokat és kiállításokat is. Nem kell azonban eszeveszetten programközpontúan kiválasztani az utazás időpontját ide sem, ugyanis a város megannyi látnivalót és kikapcsolódási lehetőséget nyújt a turisták számára. A városközpont az UNESCO Világörökség része, Vilnius gótikus, reneszánsz és barokk épületeinek köszönhetően került fel a listára, azonban leginkább barokk építészetéről ismert.

Amennyiben oda utazik, ne hagyja ki a Szent János-templom harangtornyát – amelyre fel is mászhat, hogy elképszető kilátás táruljon a szeme elé –, vagy a Szent Kázmér-templomot, melynek tetején egy óriási korona áll. És, hogy az önjelölt közösségimédia-sztárok is megvehetőek legyenek: ez Európa egyetlen fővárosa, ahol hőlégballonok repkedhetnek a város felett, ennek köszönhetően pedig jó eséllyel készíthet egy-két irigylésre méltó fotót a helyszínen.

(Borítókép: Gdansk belvárosa. Fotó: Domingo Leiva / Getty Images)