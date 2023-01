Meghalt Lisa Marie Presley

Szívmegállás miatt szállították kórházba Elvis és Priscilla Presley lányát csütörtökön – írta helyi idő szerint aznap délelőtt 11:47-kor a TMZ. A portál információi szerint a dalszerző-énekesnőre a házvezetőnője talált rá calabasasi otthonában, illetve vette észre, hogy semmire nem reagál. Körülbelül ugyanebben az időben a volt férje, Danny Keough is megérkezett, aki hozzálátott az újraélesztéshez, amíg a mentők kiérkeztek. A portál úgy tudja, legalább egy adrenalint adtak be neki, és végül sikerült is visszanyerni a pulzusát, ezután szállították kórházba, ahova nem sokkal később az édesanyja, Priscilla Presley is megérkezett. Ő volt, aki nem sokkal később a TMZ-nek megerősítette, hogy

a lánya életét nem sikerült megmenteni.

Lisa Marie Presley kedd este Priscilla Presley társaságában még részt vett a Golden Globe-gálán Beverly Hillsben, hogy lássa, amint Austin Butler átveszi a díját az Elvis című filmben nyújtott alakításáért. Butler pedig nem feledkezett meg a hölgyekről sem a beszédében. „Szeretnék köszönetet mondani a hihetetlen producereinknek, a Warner Bros-nak és a Presley családnak is. Köszönöm, hogy megnyitottátok előttem a szíveteket, az emlékeiteket, az otthonotokat. Lisa Marie és Priscilla, örökké szeretlek titeket” – idézi a Variety a színészt.

Az 54 éves dalszerző-énekesnő, aki zenei karrierje során összesen három albumot adott ki, Elvis és Priscilla Presley egyetlen gyermeke. Ő volt az Elvis Presley Enterprises tulajdonosa és működtetője 2005-ig, amikor is eladta az üzletet, ám Elvis Presley híres memphisi birtokának, a Gracelandnek továbbra is tulajdonosa maradt.

Lisa Marie korábban Danny Keough zenésszel, majd Michael Jackson énekessel, Nicolas Cage színésszel és Michael Lockwood zenei producerrel élt házasságban. Első házasságából két gyermeke született, Riley Keough színésznő, aki játszott például a Mad Max: A harag útja című filmben, illetve Benjamin Keough, aki 2020 júliusában öngyilkosság áldozata lett. Negyedik házasságából ikerlányai születtek, akiket Harper Vivienne Ann Lockwood és Finley Aaron Love Lockwood névre kereszteltek.

(Borítókép: Lisa Marie Presley. Golden Globe-gála, 2023. Fotó: Getty Images)