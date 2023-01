Madonna újra turnéra indul, Európában is fellép

A 64 éves Madonna Instagram-oldalán jelentette be The Celebration Tour nevű turnéját, amelyen negyvenéves zenei pályafutását ünnepli meg. A koncerteken így minden bizonnyal felcsendülnek leghíresebb slágerei, köztük a Hung Up és a Like a Prayer. A turné kontinenseken átívelő lesz, mivel Kanadában veszi kezdetét július 15-én, majd egészen októberig az Egyesült Államokban lesznek fellépései.

Az énekesnő menedzsmentje ugyanakkor gondolt az európai rajongókra is, így ősszel több országban is kitérőt tesz – sajnos budapesti fellépés egyelőre nem szerepel a listán.

A hivatalos oldalán megtalálható információk szerint első európai koncertje október 17-én lesz Londonban, amelyet az alábbi turnéállomások követnek:

október 21. – Antwerpen, Belgium

október 25. – Koppenhága, Dánia

október 28. – Stockholm, Svédország

november 1. – Barcelona, Spanyolország

november 6. – Lisszabon, Portugália

november 12. – Párizs, Franciaország

november 13. – Párizs, Franciaország

november 15. – Köln, Németország

november 23. – Milánó, Olaszország

november 28. – Berlin, Németország

december 1. – Amszterdam, Hollandia

(Borítókép: Madonna. Fotó: Win McNamee / Getty Images)