Nem csak pénzkeresésből tette magasra a lécet a YouTube pénzosztója MrBeast, aki most sokadszorra megmutatta, a tartalomgyártás mellett emberségből is jelesre vizsgázna, ha lenne erre lehetősége: a tartalomgyártó legújabb videójában ugyanis ezer vak ember kezelését fizette ki, akik ennek köszönhetően újra látnak.

A különböző közösségi oldalakon tevékenykedő tartalomgyártók egy kis rétege igazán komoly összeget tesz zsebre a feltöltött, több millió ember által megnézett videói miatt, azonban közülük csak kevesen vannak olyanok, akik ebből előszeretettel adnak vissza valamit az embereknek is.

Így van ezzel azonban a YouTube-on a személyek között a legtöbb feliratkozóval rendelkező 24 éves MrBeast – polgári nevén Jimmy Donaldson – is, aki a legtöbb videójában több tízezer dollárt oszt szét rászorulók és szerencsés hétköznapi emberek között, használati tárgyakat, autókat és házakat ajándékoz el. Van is miből, vagyonát jelenleg körülbelül 100 millió dollárra taksálják. Ennek ellenére a videómegosztó pénzosztója azonban nemcsak a pénzét osztja szét előszeretettel rajongói között, hanem jószándékkal is igyekszik segíteni a rászorulókon.

Így történhetett meg, hogy legfrissebb videójában

ezer, látássérült, vak embernek fizette ki azt az orvosi beavatkozást, amelynek köszönhetően újra láthatnak.

Ugyan a vakság sok esetben tartós, és gyógyíthatatlan, esetenként ez az állapot egy egyszerű beavatkozásnak köszönhetően azonban megszüntethető.

A világ vakjainak fele olyan ember, akinek mindössze egy 10 perces műtétre van szüksége ahhoz, hogy újra lásson

– mondta a videóban szereplő orvos, aki egyben a kezeléseket is elvégezte.

MrBeast természetesen az összes kezelésen jelen volt, magához hűen pedig egyeseket egy bőröndnyi pénzzel is meglepett a kezelést követően.

De mégis hogyan történik a beavatkozás?

A kezelés azért teszi lehetővé újra a látást, mert ezeknél az embereknél a szemlencse annyira zavaros, hogy nem látnak át rajta. Tehát a sebész egy apró vákuumot használ, hogy felszívja ezt a homályos lencsét, majd ezt kicseréli mesterségesre. A műtét ilyen egyszerű, az emberek újra látnak

– magyarázta MrBeast a videóban.

A január 29-én feltöltött tartalmat mindössze egy nap alatt már több tíz millióan megnézték, cikkünk készültekor 44 milliós nézettségen állt a számláló, amely elképesztő szám még a 130 millió feliratkozóval rendelkező tartalomgyártó oldalán is ilyen rövid idő elteltével.

(Borítókép: MrBeast rajongókkal pózol az első MrBeast Burger étterem megnyitóján 2022. szeptember 4-én New Jersey-ben. Fotó: Dave Kotinsky / Getty Images / MrBeast Burger)