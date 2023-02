Féltve őrzött titkok derültek ki Zámbó Jimmyről

Hatala Csengét az RTL kreatív stábja kereste meg azzal, hogy kutatóként segítse a produkciót. A csatorna munkatársai a megjelent könyvei alapján pontosan tudták, hogy mennyire érdeklik az írónőt az igaz történetek.

Az írónő zenészek között nőtt fel, és saját elmondása szerint rengeteg anekdotát hallott A Király című sorozat főhőséről, Zámbó Jimmyről is. Miután elfogadta a felkérést, hatalmas mennyiségű archív anyagot kutatott fel. Korabeli újságcikkeket, memoárokat, fotókat és mozgóképes anyagokat is gyűjtött a témában.

Később felkereste a szereplőket, akikkel mélyinterjúkat készített, sőt személyes anyagokat, tárgyakat is kapott az érintettektől.

Az volt a feladata, hogy tudjon meg minél több részletet, titkot Zámbó Jimmy életéről, ásson elő olyan érdekes, figyelemre méltó sztorikat is, amelyek teljesen újak az embereknek. Végül több száz oldalnyi dokumentum került a birtokába. Ezeket az anyagokat is felhasználta aztán a vezető író, Zomborácz Virág, valamint a főrendező, Kovács Dániel Richárd.

A féltve őrzött titkokra volt kíváncsi

Hatala Csenge a nool.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy számára kulcsfontosságú volt, hogy a szereplőkkel, alanyokkal ne csak egyszer találkozzon a hosszú évek alatt, hanem minél többször, így akart ugyanis leásni a féltve őrzött emlékek, titkok mélyére.

Mint mondta, a sorozatban megjelenő, fontosabb történéseket több szempontból is igyekezett alátámasztani és visszaigazolni. Elmondása szerint a korábbi munkáira is jellemző volt, hogy legendákkal és mendemondákkal foglalkozott, és ezúttal is rengeteg ilyen történetnek járt utána. Lényeges adalék azonban, hogy

A Király című sorozat fikciós elemekkel van tele.

Ezek Hatala Csenge szerint a műfaj velejárói. „Szükség van rájuk, akár dramaturgiai, akár alkotói vagy egyéb megfontolásból is” – tette hozzá.

Azt mondta, szerinte Zámbó Jimmy egész élete és munkássága azért is érdekes, mert rengeteg külső akadály gördült elé. Megjegyezte: az énekes a végletek embere volt, és ha valami felidegesítette, akkor nagyon agresszívan viselkedett. Ugyanakkor, ha valami feldobta őt, vagy ha jó élmény érte, akkor a fellegek között járt.

Ilyennek látták Jimmyt a szerettei

Hatala Csenge azt is elmondta: számos ismerős és barát úgy emlékezett Zámbó Jimmyre, mint aki soha nem tud megnyugodni. Mindig azt akarta, hogy történjen vele valami.

Nem tudott csak úgy nyugodtan otthon ülni, folyamatosan járt a keze és a lába, dobolt az ujjaival az asztalon, gyűjtötte az élményeket, mintha nem lenne holnap.

– mondta. A beszélgetések, interjúk alatt ugyanakkor több megszólaló azt mondta a 2001 januárjában elhunyt popsztárról, hogy sokszor tűnt búskomornak, és nagyon vágyott az emberek szeretetére, valamint a zenés szakma elismerésére. A sorozat kutató-szerkesztője úgy véli, Zámbó Jimmy nemegyszer a saját életét nehezítette meg.

Számtalan emléket meséltek el az interjúalanyok, vagy tártak fel az archív anyagok. Azt gondolom, hogy a sorozatba sikerült besűríteni azokat a történeteket, amelyekről érdemes szót ejteni

– fogalmazott Hatala Csenge.

Ollóval támadtak rá a rajongói

Az írónő felidézte, hogy amikor még nem volt befutott előadó, a tévé előtt ülve csodálta Máté Pétert, és egyszer megfogadta, hogy addig nem nyugszik, amíg akkora sztár nem lesz, mint ő.

Azt is mondogatta, hogy sietnie kell, mert valamiért úgy érzi, nem éli meg az ötvenedik születésnapját

– jelentette ki Zámbó Jimmyról az írónő, aki arról is beszélt, hogy Magyarországon ő volt az első előadó, akit testőrök védtek. Felelevenítette, hogy a rajongók ollóval a kezükben támadták le őt, hogy levághassanak egy tincset a hajából, vagy megszerezzék a zakója egy darabját.

„Bármennyire is vágyott a sikerre, nehezen dolgozta azt fel. Erről több interjúban maga is vallott. Kettős érzései voltak, hiszen könnybe tudott lábadni a szeme egy telt házas koncerten, de ha az utcán zaklatták őt, sokszor ingerülten lépett fel” – mondta végül Hatala Csenge.