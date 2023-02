Lájkokon múlnak a barátságok a XXI. században

A közösségi platformok térnyerésével nagy változások mentek végbe az emberi kapcsolatokban. A Facebook, Instagram és más felületek ugyanis mindamellett, hogy hozzájárulnak a barátságok kiépítéséhez, egy új tanulmány szerint az ott tanúsított viselkedésünk kihatással is lehet azoknak a jövőjére.

„Miért nem lájkoltad a képem a Facebookon?” – hallhattuk már ismerőseink szájából ezt a mondatot, amelyet nevezhetünk akár a XXI. század rákfenéjének is. A közösségi média egyes felületeinek, többek között a Facebooknak, az Instagramnak és a Twitternek az elterjedésével arányosan változtak meg szokásaink, és embertársainkhoz való viszonyulásunk. Bár ezen platformok sokat segítenek abban, hogy szorosabb kapcsolatok köttessenek, egy friss kutatás szerint mára az is a barátságok kulcsfontosságú elemévé vált, mennyire támogatjuk a másik felet a közösségi médiában.

A Bath Egyetem kétszáz – az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és más országokból származó – résztvevővel készített egy tanulmányt, amelyben arra voltak kíváncsiak, a résztvevők miképp reagálnak arra, ha valamelyik barátjuk, ismerősük reagál az általuk közzétett bejegyzésekre. Mint kiderült, napjainkban a posztok lájkolása az egyik legszükségesebb a baráti kapcsolatok fenntartásához.

A lájk mindenekfelett

Ahogy az a kutatásból kiderült, ha az ismerősök lájkkal jutalmazzák egymás bejegyzéseit, akkor az arra készteti a feleket, hogy viszonozzák egymás törekvését a jövőben, ezáltal szorosabb marad a kötelék.

A lájkolás csak egy kis építőelemnek tekinthető, amely támogatja a barátságot és erősíti a köteléket a két ember között. Ez azt jelenti, hogy a közösségi média felhasználói „szociális babusgatásban” vesznek részt – ez a viselkedés a társadalmi struktúrák és kapcsolatok fenntartását célozza

– jegyezte meg dr. Kseniya Stsiampkouskaya, a tanulmány társszerzője, kiemelve, a közeli barátok esetében egymás posztjainak a kedvelése nem tudatosan alapszik azon, hogy a jövőben a másik figyelmességét viszonozzák, hanem sokkal inkább a tágabb összképről, a barátságukról és a kapcsolatukról szól.

A kutatásban résztvevőket, akiknek egyébként 71 százaléka nő volt, négy csoportra osztották. Az első kettőben azok reakcióját vizsgálták, akik kaptak vagy épp nem kaptak lájkot a bejegyzésükre egy közeli barátjuktól, míg a harmadikban és negyedikben azokon volt a sor, akiket egy ismerősük hagyott lájk nélkül. A vizsgálat alanyainak ezt követően választaniuk kellett, hogy egy közeli barát vagy egy ismerős posztját lájkolnák-e inkább.

A kutatócsoport ugyanakkor azt is kiemelte, nem pusztán a felek közötti kapcsolaton múlik, kinek a posztját lájkolják, mivel egy korábbi kutatás már megállapította, demográfia- és személyiségfüggő is lehet. Ahogy kihangsúlyozták, a tanulmány egy fontos lépcsőfokot jelenthet, hogy jobban megértsék a felhasználók online viselkedését, ahogy a közösségimédia-platformoknak is segíthet a velük való kapcsolattartásban.

Az ismerősöknél más a helyzet

A dr. Kseniya Stsiampkouskaya csapata által megállapítottak szerint ugyanakkor a felhasználók másképp viszonyulnak a posztok lájkolásához, ha ismerősről van szó, nem egy közeli barátról. Mint a kutató megjegyezte, utóbbi esetében akkori is számíthatunk arra, hogy lájkolni fogja az általunk megosztott bejegyzést, ha mi magunk lemaradtunk az előző bejegyzéséről, azonban az ismerősöknél nem ez játszik döntő szerepet.

Az ismerősöknél más a helyzet. Nekik nem ugyanolyan társadalmi elvárásaik vannak egymással szemben, mint a közeli barátoknak, ezért hajlamosak egymás viselkedését tükrözni

– jegyezte meg a kutató.

Ahogy hozzátette, ha egy ismerősünk reagál valamelyik posztunkra, akkor nagyobb valószínűséggel viszonozzuk a kedvességet a későbbiekben. Azonban, ha ennek pont az ellenkezője történik, akkor az ő hozzáállását lemásolva mi is figyelmen kívül hagyhatjuk az ő bejegyzéseit a jövőben.

