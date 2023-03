Gundel Takács Gábor visszatért, díjazták a legjobb tévéseket

Tizedik alkalommal rendezték meg március 29-én a Televíziós Újságírók Díjának gáláját, amelynek házigazdája ismét a korábban kétszer is díjazott Gundel Takács Gábor volt.

A díjátadón tizennégy kategóriában hirdettek győztest, a szabályzat alapján kategóriánként az a három televíziós produkció és személy került az esélyesek közé, akikre az elismerést odaítélő médiumok (az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, a Médiapiac, az Origo, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella-Epizód magazin és a TVR-hét egy-egy szakújságírója) a legtöbb szavazatot adták.

A nagyszabású show-műsor kategóriájában a TV2-s Dancing with the stars nyert, olyan műsorokat megelőzve, mint az X-Faktor és a Sztárban sztár. A legjobb vetélkedő kategóriájában is TV2-s győzelem született, a Kasza Tibi által vezetett Szerencsekeréké lett a díj, A Géniusz (ATV) és az Észbontók (VIASAT3) előtt.

A legjobb gastroreality A Konyhafőnök (RTL), a legjobb női mellékszereplő pedig Hermányi Mariann lett A besúgóból. A realityk díját az Ázsia Expressz (TV2) vitte el, a heti sorozat kategória jelöltjei közül pedig A Király (RTL+) kapta a legtöbb szavazatot.

Lékai-Kiss Ramóna örülhetett a legjobb női műsorvezetőnek járó díjnak, Majkát pedig a Sztárban sztár leszek! zsűritagjaként díjazták. A legjobb napi sorozat a Keresztanyu (RTL), a legjobb férfi mellékszereplő pedig Thuróczy Szabolcs (A besúgó) lett. A talkshow-k mezőnyében Az első influenszerek (Spektrum) győzedelmeskedett, a férfi műsorvezetők között pedig Till Attila előzte meg Sebestyén Balázst és Stohl Andrást.

Schell Judit A Királyban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat. A legjobb férfi színész is az RTL+ sorozatából érkezett, a fiatal Zámbó Jimmyt alakító Olasz Renátónál landolt a díj.

A gálaestről hamarosan részletes helyszíni beszámolót és interjúkat olvashat az Indexen.

(Borítókép: A nyertesek a Televíziós Újságírók Díj gálaestjén 2023. március 29-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)