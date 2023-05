Meghekkelték a hírességek telefonját, majd visszavágtak a vádaskodó Harry hercegnek

Bár valós bizonyítékokat eddig nem mutatott fel, Harry herceg váltig állítja, hogy a Mirror Group újságírói feltörték a mobiltelefonját – írja a The Guardian.

Elmondása szerint az újságnak olyan információi voltak a magánéletéről – beleértve viszonyát a családtagjaival, kapcsolatát az exével, drogproblémáit és katonai tevékenységét –, amiket legális forrásból semmiképp sem szerezhettek meg.

Voltak ügyek, de ez most más

Az 1995 és 2011 között megjelent számos cikk esetében az újságok – a Daily Mirror, a Sunday Mirror és a People magazin – jogi képviselői arra hivatkoznak, hogy az információt megbízható forrásból, közeli ismerősöktől és a királyi család sajtósaitól szerezték meg legálisan.

Noha beismerték, hogy illegális módon magándetektívet béreltek fel azzal a célzattal, hogy még több információt szerezzenek a hercegről, elmondásuk szerint a nyomozó a kutatáskor csakis legális módon gyűjtött adatokat.

Továbbá azt is beismerték, hogy a múltban történt olyan eset, amikor a Mirror Group egyes újságírói feltörték hírességek telefonját, hogy bizalmas információkat szerezzenek, de elmondásuk szerint Harry esetében ilyen nem történt.

Andrew Green, a cég ügyvédje arra hivatkozik, hogy az újságok sosem használták illegális forrásként a herceg hangpostáját, és Harrynek semmilyen bizonyítéka nincs ennek az ellenkezőjéről. Szerinte a herceg vádaskodása alaptalan, ha pedig fel is tudna mutatni bárminemű bizonyítékot, azt azért nem tette eddig,

mert az vagy túl közvetett, vagy nincs is semmi hasonló a birtokában.

Arra is hivatkoznak, hogy 2006-ban egy másik médium, a News of the World riportere valóban feltörte Harry herceg telefonját, de az akkori vizsgálatban nem volt nyoma annak, hogy a Mirror hasonlóval próbálkozott volna. Az ügyvédek szerint a herceg először az apjával kéne farkasszemet nézzen, mielőtt az újságírókat hibáztatja, hisz ő vette körül magát olyan emberekkel, akik információt csöpögtettek nekik.

A Mirror Group Newspapers egyetlen újságíróját sem tartóztatták le, vagy vonták felelősségre, ami arra utal, hogy a Mirror Group Newspapers nem vett részt a sussexi herceg és a környezetében lévők hangpostájának lehallgatásában

– mondták a cég képviselői a 2006-os eseményekre hivatkozva.

Sírig tartó tagadás

Harry egyike annak a négy személynek, akinek a Mirror kiadóval szembeni telefonlehallgatási ügyét a legfelsőbb bíróságon hét héten át tartó perben vizsgálják. A Mirror vitatja a telefonhackelésre vonatkozó konkrét állításaikat, ugyanakkor azzal is érvel, hogy a felperesek elmulasztották a keresetük benyújtására előírt jogi határidőt.

David Sherborne, a herceg és a többi vélt áldozat ügyvédje elmondta a bíróságnak, hogy a Mirror széles körben végzett törvénytelen cselekedeteket. Állítása szerint a felső vezetőknek – köztük Piers Morgan egykori szerkesztőnek – minden bizonnyal tudomásuk volt a telefonok feltöréséről, a vezetékes hálózatok lehallgatásáról, valamint a pénzügyi magánnyilvántartások kiszivárogtatásáról.

Tudomásunk van arról, hogy Morgan közvetlenül részt vett számos ilyen incidensben, és a hangposta-lehallgatásokról is minden bizonnyal tudott

– mondta korábban Sherborne a bíróságnak.

A Mirror cégcsoport a múltban több millió font kártérítést kellett már kifizessen telefonfeltörési üzelmek és egyéb jogsértő tevékenységek miatt, és ez az összeg most tovább növekedhet. A közel két hónapon át tartó bírósági tárgyaláson Harry herceg június elején fog tanúskodni.