Vajna Tímea spermabankban járt, szakíthattak vőlegényével

A negyvenéves Vajna Tímea többször is vallott arról, hogy életéből már csak az anyaság hiányzik, és tavaly év végén természetes úton meg is fogant gyermeke, ám várandóssága 7,5 hetében elvetélt.

A Bors információi szerint azonban Vajna Tímea és vőlegénye nemrég szakíthattak, ugyanis mint írják, az üzletasszony egy kaliforniai spermabankból jelentkezett be a minap az Instagramon.

Órákig tartó várakozások. A terméketlenség súlyos probléma, plusz nincsenek normális férfiak! Így a nők kifutnak az időből

– állt a bejegyzésben.

Egy másik Instagram-story alapján Vajna Tímea már meg is kapta a listát a lehetséges donorokról, akik között akad egy vicces, barna hajú, barna szemű, 190 centiméter magas pénzügyi elemző is. Egy másik donor „a legokosabb fickóként” hivatkozott magára, de egy „fekete öves filmproducer” is az esélyesek között lehet.

Vajna Tímeát egyébként még 2021 augusztusában jegyezte elAndy Vajna egykori üzlettársa, Zoltán. A pletykák szerint azért ért véget a kapcsolatuk, mert Zoltán megcsalta az üzletasszonyt.