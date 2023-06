Ő volt Churchill kedvenc kémje, aki lebuktatta a nácikat

Roman Polanski rendező lányának, Morgane Polanskinak a főszereplésével érkezik a Krystyna Skarbek életét feldolgozó The Partisan című film. A kém pályafutása során sokszorosan bizonyította be a kétkedőknek, hogy nőkből is lehetnek jó hírszerzők, ám aligha létezik még egy olyan ügynök, aki hasonlót vitt volna véghez, mint ő.