Rosszul sült el az egyik jelenet felvétele, a Paramount Pictures Gladiátor 2 című filmjének marokkói forgatásán hat stábtag is égési sérüléseket szenvedett – közülük négy személyt továbbra is kórházban kezelnek.

Látványos elemekből és különleges kaszkadőrmutatványokból ugyan biztosan nem lesz hiány a jövőre debütáló Gladiátor 2 című filmben sem, a forgatásokon a tökéletes látványért mindig akadnak olyanok, akik akarva-akaratlanul, ténylegesen is a vérüket adják.

Egy baleset most a Russel Crowe nevével fémjelzett, már-már klasszikus film folytatásának forgatását is a feje tetejére állította, ugyanis egy rosszul elsült mutatvány következtében hat stábtag is égési sérüléseket szenvedett.

A Gladiátor folytatásának forgatásán egy tervezett kaszkadőrjelenet felvétele közben egy baleset történt, amely során a stáb több tagja is könnyebb sérüléseket szenvedett

– mondta a Paramount szóvivője pénteken a Varietynek.

A sérültek közül a stúdió tájékoztatása szerint négy ember stabil állapotban van, ám továbbra is kórházi kezelésre szorul, míg ketten a helyszíni ellátást követően már otthon gyógyulnak, a balesetet követően.

A helyszíni biztonsági és egészségügyi szolgálat csapatai gyorsan reagáltak a balesetre, így az érintettek azonnal megkapták a szükséges ellátást. Mindannyian stabil állapotban vannak, de továbbra is kezelésben részesülnek. A szereplők és a stáb jólléte a legfontosabb számunkra, és minden produkciónkra szigorú egészségügyi és biztonsági eljárásokat alkalmazunk. Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, és megteszünk minden szükséges óvintézkedést a gyártás folytatásakor

– tette hozzá a szóvivő, aki kiemelte, a balesetben csak stábtagok sérültek meg, a Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington és Connie Nielsen nevével fémjelzett szereplőbrigád tagjai mind jól vannak.

A Gladiátor című film 2000-es megjelenése után több mint 460 millió dollárt zsebelt be a mozik pénztárainál, a közönség mellett pedig a szakavatottak is rajongtak a filmért: a Russell Crowe és Joaquin Phoenix főszereplésével készült film öt Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és a legjobb férfi főszereplő díját is elhódította.

A Ridley Scott által rendezett folytatás 2024. november 22-én kerülhet a mozikba.