A világ kedvenc dokija, aki zenészként sem utolsó

Az angol származású Hugh Laurie, a Brit Birodalom Rendjének birtokosa nemcsak színészként, hanem humoristaként és íróként is kipróbálta már magát munkássága során, azonban gyerekként még meg sem fordult a fejében, hogy filmekben és sorozatokban fog majd feltűnni a jövőben. Az egyetemen csöppent bele egy színésztársulatba, ami jó ugródeszkaként szolgált ahhoz, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a szórakoztatóiparhoz. Kezdetben forgatókönyvírással foglalkozott, ám végül meglátták a potenciált benne, így komédiasorozatokban és később vígjátékokban is szerepet kapott.

Bár a fiatalabb generáció ismerheti őt a Stuart Little kisegér és a 101 kiskutya című filmekből is, az igazi áttörést Dr. Gregory House szerepével érte el a Doktor House nevezetű szériában. A színészet mellett a 2000-es évek közepén belecsöppent a zenei világba, és azóta a Band from TV nevet viselő zenekar tagjának mondhatja magát, amely színészekből áll.

Emellett azon szerencsések közé tartozik, aki már több évtizeddel ezelőtt rálelt hű társára, akivel azóta is boldog párkapcsolatban élnek. Házasságuk gyümölcseként három gyermekük született eddig, a legfiatalabb közülük pedig apja nyomdokaiba lépve már kipróbálhatta magát egy filmben.

Amennyiben még közelebbről szeretné megismerni a ma 64 éves Hugh Laurie eddigi pályafutását, és tesztelné tudását az életútjával kapcsolatban, az alábbi kvízben megteheti!

(Borítókép: Hugh Laurie 2019. szeptember 5-én. Fotó: Ernesto Distefano / Getty Images)