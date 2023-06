Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Dolly menedzsere szörnyű körülmények között szaporított kutyákat egy gyöngyösi ingatlanban. A „szaporítótelepről” 25 kutyát mentettek ki, amelyek mind chippel ellátottak és oltottak voltak. A telepen több, a portán elhullott állatot, elhanyagolt, daganatos vagy épp testükön nyílt sebet viselő kutyát találtak a rengeteg szemét közepette. Sokan úgy vélik, hogy Dolly mindenről tudott, de mégsem tett semmit. A sztárvilág egyöntetűen elítéli az ügyet.

Dolly egy közleményben írt arról, hogy jogi lépéseket tesz, hogy tisztára mossa a nevét. A Story Magazin Dolly több kollégáját is felkereste, hogy kikérje a véleményüket az üggyel kapcsolatban – írja a Blikk.

Zalatnay Cini csalódott Dollyban

Zalatnay Cini és Dolly a botrány kirobbanása előtt ugyanabban az állatvédő egyesületben dolgozott.

Az egyesület művészeti vezetője vagyok, és nemrég kiadtunk egy közleményt, hogy tavaly november 2-án úgy döntött a vezetőség, hogy köszönjük szépen Dolly eddigi munkáját, de a továbbiakban nem szeretnénk vele együtt dolgozni. Töröltük a tagságát, valamint elhatárolódtunk az állattartási ügyeitől

– mondta Cini, aki csalódott Dollyban, és nem hiszi el, hogy nem tudott az állatkínzásokról. „Fáj a szívem, hogy velünk él egy ilyen tehetséges, klassz csaj, aki ilyen szörnyűséges ügybe keveredett. Egy énekes és egy menedzser kapcsolata olyan, mint egy házastársi viszony. Elképzelhetetlen, hogy ne tudjunk egymás dolgairól. De Dolly azt mondta a telefonban, hogy bebizonyítja majd az igazát. Mondtam neki, hogy nehéz lesz, de akkor már sírtam. Szentül hittem, hogy ő egy fantasztikus állatvédő – tette hozzá Zalatnay Cini.

Cini mellett egy másik énekesnő, Keresztes Ildikó is elítélte az ügyet, azt mondta a Story Magazinnak, hogy nem talál szavakat a történtekre, szerinte az ismert embereknek példát kéne mutatni az állatvédelem ügyében is. „De ha ezt nem is teszi meg mindenki, akkor is az a minimum, hogy nem ártunk senkinek! Ami történt, minősíthetetlen és felháborító” – mondta Keresztes Ildikó.



Szikora Robi hisz Dollynak

„Aki ilyen értéket képvisel, mint Dolly, annál egyszerűen fel sem merül, hogy képes rossz dolgokra. Senki felett nem szeretnék ítélkezni, amíg be nem bizonyosodik a teljes igazság, de ha csak a negyede igaz annak, amit hallani lehet, úgy ez egy borzasztó szomorú történet számomra. Szívügyem az állatvédelem, és ha valaki védtelen állatokat bánt, az előttem nem áll meg. De, hál’ istennek, ez ma már büntetendő dolog, úgyhogy a hatóságoknak kell megtenniük a megfelelő lépéseket, és aki bűnt követ el, bűnhődjön! Ez egy borzalom, és ha ebben benne van egy ilyen ember, mint Dolly, az még ijesztőbb, mert nem ezt mutatta magából” – mondta el véleményét az állatkínzási ügyről Zoltán Erika.

Szikora Róbert azonban Dollynak hisz, azt mondta, megilleti őt az ártatlanság vélelme.

Hozzám is eljutott a szörnyű történet. Azonban az ártatlanság vélelme őt is megilleti, és amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője, hogy ő valóban tudott a szóban forgó ügyről, addig én elsősorban neki hiszek. Tudomásom szerint ugyanis azt mondta, nem tudott semmiről. Ha a bíróság egyszer bebizonyítja, hogy mégsem így volt, akkor majd elítélem a cselekedetét. De ugyanúgy felállok vele a színpadra, mert szigorúan szétválasztom a magánéletet és a munkát. Azt gondolom, ha az ember máshogy tesz, beleártja magát olyan dolgokba, amihez nincs köze. Egyébként pedig egy év múlva esedékes a koncertünk, addig sok víz lefolyik a Dunán. Jelenleg még csak tervezés alatt áll az egész

– tette hozzá az R-GO énekese.