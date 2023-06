A nyár egyeseknek az utazásról és a kikapcsolódásról szól, míg másoknak ez az időszak teljesen összeforrt a zenei fesztiválokkal. Ezzel kapcsolatban gyakran merül fel problémaként, hogy amellett, hogy néhány helyi lakos életét megnehezíti a hajnalig dübörgő zene, a fesztiválozók hatalmas szemetet hagynak maguk után a buli végeztével, ami nemcsak a szemünket böki, de a környezetünket is károsíthatja. De mégis hogyan lehet ezt megelőzni, azaz környezettudatosan fesztiválozni, és mi az, amit elvárhatunk a szervezőktől?

Ahogyan egyre többen harcolnak az év többi részében is a globális felmelegedés ellen, a zöld törekvések a nyári szünetben sem vonulhatnak el pihenni, hiszen bármennyire is hangzik elcsépelten, nem lehet elégszer elmondani, ha most nem cselekszünk, később már nem fogjuk tudni lelassítani és visszafordítani a Földünket felperzselő folyamatot.

A fenntarthatóság jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a tömegrendezvényekkel és fesztiválokkal foglalkozó iparág előtt is, mivel a fenntartható gyakorlatok életünk során történő alkalmazásának szükségessége sürgetőbb, mint valaha. Ehhez mérten a rendezvényszervezők kétségtelenül egyre tudatosabbak saját karbonlábnyomukkal kapcsolatban, és egyre több fesztiválozó is elvárja azt az adott eseménytől, hogy ott minden a lehető legkörnyezetbarátabb legyen.

Hiába szórakoztatóak és kapcsolják ki az embereket a nyári fesztiválok, azok egyúttal hatalmas terhelést jelentenek az ökoszisztémára, így a szervezőknek, és a vendégseregnek is egyaránt kell tennie azért, hogy az önfeledt szórakozás ne verje bele az utolsó szöget a klímavédelem elleni harc koporsójába.

A Sziget már beállt a sorba

A hatalmas bulik, az önfeledten szórakozó tömeg mellett általában az elsők között jelenik meg a kép a fejekben, hogy esetenként mekkora szemétdombok és romok maradnak egy-egy fesztivál után a helyszínen. Azt ugyan lehetetlen megszabni a szórakozó tömegnek, hogy ne halmozzanak fel temérdek mennyiségű szemetet, egy rendezvény hulladékmennyiségének csökkentése – akár nyersanyag-csökkentéssel, akár újrahasznosítással – az egyik legjobb módja annak, hogy egy rendezvényt fenntarthatóbbá tegyenek.

Ez pedig számos módon megtehető. Fontos, hogy a szervezők olyan beszállítókat válasszanak, akik környezettudatosak, és elsősorban újrahasznosított alapanyagokat használnak, így például az újrahasznosítható palackban érkező italok előnyben részesítése, többször használatos, vagy a szintén újrahasznosítható evőeszközök biztosítása is rengeteget segíthet a felgyülemlő hulladék mennyiségének csökkentésében.

Szintén rendkívül nagy lépés lehet a klímaváltozás megállításában az, hogy a fesztiválok a hatalmas energiaigényük kiszolgálását is a lehető legzöldebb módon teszik meg, a szervezőknek érdemes a napenergia vagy a szélenergia kihasználását előtérbe helyezni, és csökkenteni a környezetkárosító energiára támaszkodó berendezések használatát.

A fenntarthatóságért azonban nem csak a buli napjai alatt, de már a fesztivál szervezése közben, azt megelőzően is tehetünk. Ugyan a nyomatott szórólapok nagy része mára már teljesen kiment a divatból, érdemes rá felhívni a figyelmet, hogy a reklámozás és információközlés már sokkal hatékonyabban megoldható a digitális térben, amely jóval környezettudatosabb megoldást jelent, mint az első kukába kidobott papírfecnik ezerszámra való nyomtatása.

Elkötelezett, zöld fesztiválra már a hazai palettán is találhatunk követendő példát, tavaly az október 21-én az Amszterdamban megrendezett ADE Green konferencián

22 európai fesztivállal közösen a Sziget is csatlakozott a Green Deal Circular Festivalshoz, a fenntartható fesztiválok európai partnerségéhez.

A kibővült tagsággal így már 14 ország 43 fesztiválja és városa vesz részt az együttműködésben, hogy növeljék a körforgásos gazdaságra és klímasemlegességre való átállásra ható szerepüket.

A fenntartható fesztiválozásért küzdő rendezvények listáján a Sziget mellett olyan nevek szerepelnek, mint például a Pukkelpop, a Roskilde Festival, az Eurosonic Noorderslag, a Lowlands, az Amsterdam Open Air, a Pohoda vagy az Exit.

Egy jól megválasztott ebéd is segíthet

A zenei fesztiválok kiváló alkalom arra, hogy egy jó társaságban élvezd a zenét és felhőtlenül szórakozz. Azonban ahhoz, hogy a buli igazán emlékezetes legyen, érdemes elgondolkodni a környezettudatosságról is. A természetbarát életmód ugyanis nem csak mindannyiunk jövője szempontjából fontos, de a fesztiválokon is alkalmazható.

És hogy hogyan lehet környezettudatosan bulizni?

Mindig csak a legszükségesebb dolgokat vigyük magunkkal! Mielőtt útnak indulunk érdemes átgondolni azt, hogy mi az amire valójában szükségünk van, és mi az, amit jó eséllyel elő sem halászunk a táskánk mélyéről a fesztivál során, így ahogyan csökken a csomag mérete, csökken a fesztiválon hátrahagyott hulladék mértéke is. Az egyszer használatos termékek helyett mindig válasszunk újrahasznosítható alternatívákat, például vásároljunk tartós, többször használható kulacsot, vászontáskát.

A fesztiválok igazi élmények lehetnek, és ezeket az élményeket még emlékezetesebbé tehetjük, ha környezettudatosan bulizunk. A zene és a jó társaság mellett gondoljunk mindig a környezetünkre is, és tegyük meg a szükséges lépéseket a zöldebb fesztiválozás érdekében!