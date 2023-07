Bocsánatkérést közölt szombaton a címlapján az egyik legnagyobb brit napilap, a The Sun. A közleményben Meghan Markle hercegnétől kértek elnézést, miután tavaly decemberben az egyik újságírójuk, Jeremy Clarkson botrányos véleménycikket közölt róla. A lap elismerte, hogy a szabad véleménynyilvánítással nagy felelősség is jár.

Mint megírtuk, 2022 decemberében Jeremy Clarkson újságíró-műsorvezető a The Sun című lapban írt egy véleménycikket Meghan Markle-ről. Az írás teljesen felháborította a brit közvéleményt, hiszen Clarkson arról írt, hogy mindenki másnál jobban „gyűlöli” Meghan Markle-t. Mindezt aztán még megfejelte azzal, hogy egy olyan megszégyenítést kívánt neki, mint amilyet a Trónok harca című sorozat egyik epizódjában láthattunk.

Éjjelente forgolódom az ágyban, csikorgatom a fogaimat, és arról a napról álmodozom, amikor végre meztelenül vezetik végig az Egyesült Királyság összes utcáján, miközben azt kiabálják rá, hogy »Szégyelld magad!«, és ürülékkel dobálják meg

– írta a cikkben Clarkson, majd azt is hozzátette még, hogy szerinte az ő korosztályának többsége is hasonlóan vélekedik Harry herceg feleségéről.

Az IPSO elutasította azokat panaszokat, amelyek szerint a véleménycikk rasszista hangvételű és pontatlan volt, illetve amelyek szerint az cikk célja a hercegné zaklatása volt. A The Sun szombaton a címlapján tette közzé a bocsánatkérést, amelyben azt is elismerték, hogy „a szabad véleménynyilvánítással nagy felelősség is jár”.

Harry herceg és Meghan Markle korábban már beperelte Jeremy Clarksont, amelyben gyűlöletbeszéddel, összeesküvés-elméletek és nőgyűlölet terjesztésével vádolták meg. A cikket azóta eltávolították a lap honlapjáról, az újságíró pedig bocsánatot kért.