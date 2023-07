Budapesten forgatott Johnny Depp

Johnny Depp nem először jár hazánkban, és már számos alkalommal lencsevégre kapták őt a fővárosban. Április végén például a budapesti Gellért Szálló előtt vették videóra, amint egy gitárral a kezében sétálgatott az épület bejáratánál, mozdulatait pedig több fős stáb követte, ám akkor még nem lehetett tudni, pontosan mit is forgat. A színész közösségi oldalán nemrég megjelent, a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivállal (KVIFF) karöltve készült videóból azonban kiderült, hogy az ő egyik kisfilmjükben kapott szerepet.

Bár a legtöbb esetben csak azon művészeket illeti ez a megtiszteltetés, akik korábban már életműdíjat vagy Kristály Glóbuszt kaptak, Depp esetében ettől eltekintettek. Ahogy a videóban látható, többek között a Gellért Szálló halljában forgatták a kisfilmet, ami olyan jeleneteket tartalmaz, amelyekben egy riporter kérdezi a színészt, megemlítve, ő még nem nyert el egy elismerést sem a filmfesztiválon. Depp erre reagálva pedig a gitártokjából elővett egy, a nevével ellátott Kristály Glóbuszt.

A színész ugyanakkor nem utoljára járt Budapesten, mivel zenekarával, a Hollywood Vampiresszel július 18-án Budapesten koncerteznek a Papp László Budapest Sportarénában. Sőt nálunk forog ősztől az Amadeo Modigliani életéről szóló Modi című film, amelynek Depp egyrészt a rendezői székét foglalja majd el, illetve a főszerepet, az olasz festő-szobrászt, Riccardo Scamarcit is ő alakítja majd.

Újra visszatért a filmezéshez

Johnny Depp-pel az elmúlt időszakban főleg a volt feleségével, Amber Hearddel való pereskedése miatt foglalkozott a sajtó. A színésznő egy, a The Washington Postban megjelent cikkben azt állította, amíg Depp felesége volt, bántalmazó kapcsolatban élt. A vádak miatt Depp több szereptől is elesett, így rágalmazás miatt 50 millió dolláros pert akasztott volt neje nyakába. Ügyükkel kapcsolatban még tavaly nyáron döntött az esküdtszék, kijelentve, a színésznek van igaza. A bíróság emellett 10 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte Heardöt, amiből jelentősen lefaragtak, hogy ki is tudja fizetni – a hírek szerint egymillió dollárban egyeztek meg.

A pereskedést jelentősen megsínylette Johnny Depp karrierje, mivel semelyik filmstúdió nem akart együtt dolgozni egy olyan színésszel, akit bántalmazással vádolnak. Az első produkció, amiben szerepet kapott az ítélet kihirdetését követően, az a Jeanne du Barry, amelynek bemutatóját az idei, 76. cannes-i filmfesztiválra időzítették. Az eseményen pedig akkora sikere volt Deppnek, hogy a nézők hét percen át tapsoltak neki. Ugyan nincsenek hivatalos adatok a produkció költségvetését, illetve a színészek gázsiját illetően, az korábban már kiderült, hogy Depp minimum 20 millió dollárért hajlandó elvállalni egy szerepet, így ez esetben is legalább ekkora összeggel kell számolni – ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 6,8 milliárd forintot takar.