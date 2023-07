Céline Dion után Tóth Gabival énekel az olasz sztártrió

A Gianluca Ginoble, Piero Barone és Ignazio Boschetto bariton- és tenorénekesekből álló banda, az Il Volo nem először jár hazánkban, mivel 2019-ben egyszer már elkápráztatták a magyar közönséget. A zenekar akkor fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte, és volt is min örömködniük, mivel eddigi munkásságuk alatt nem egy mérföldkövet sikerült elérniük.

A 2009-ben a Ti lascio una canzone nevezetű olasz tehetségkutató-műsorban induló három énekes a show megalkotójának, Roberto Cencinek a javaslatára állt össze – nem titkoltan abból a célból, hogy hasonló triót alkossanak, mint a Három Tenor néven emlegetett Plácido Domingo, José Carreras és Luciano Pavarotti. Az Il Volo tagjaiban, akik kezdetben az I Tre Tenorini nevet viselték, Tony Renis zenei producer látta meg a lehetőséget, így a segítségével egy amerikai lemezkiadó céghez szerződhettek.

Ekkor indult be igazán a szekér, és az énekesek eddigi csaknem 15 éves pályafutásuk alatt felléphettek már a legnevesebb műsorokban, például az American Idolban és az Ellen DeGeneres Show-ban, illetve rangos eseményeken, köztük az Emmy-díjátadón. Részt vettek a We Are The World: 25 for Haiti elnevezésű jótékonysági akcióban, amely során az 1985-ös We Are The World című sláger feldolgozását készítették el egyéb énekesekkel együtt, közéjük tartozik Justin Bieber, Céline Dion, Miley Cyrus, Enrique Iglesias és Usher.

Sőt, a trió az előbb felsorolt énekesek mellett olyan előadókkal duettezhetett, mint Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti, Barbra Stresisand vagy Anastacia, illetve énekeltek már Ferenc pápa, V. Harald norvég király és Ránija jordán királyné előtt. Luna Nascosta című dalukkal 2013-ban az Oscar-esélyesek között tartották őket számon, ám a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválnak köszönhetően a korábbinál is ismertebbekké váltak. Akkor ugyan a Grande Amore szerzeményükkel „csak” a harmadik helyig jutottak, de sokak szívét elnyerték, ami részben annak köszönhető, hogy a pop és az opera műfaját vegyítve adják elő dalaikat vagy dolgozzák fel más előadókét, amivel még több hallgatót tudnak bevonzani.

Az Il Volo július 12-én, szerdán egy sajtótájékoztató keretében mesélt arról, milyen emlékek fűzik őket Magyarországhoz, illetve milyen érzés, hogy újra a magyar fővárosban lehetnek. A rendezvényen jelentették be emellett azt is, ki lesz az a hazai előadó, aki a trióval duettezhet október 9-én a Budapest Sportarénában. Mint kiderült, Tóth Gabi énekesnőt kérték fel, akivel akkor találkoztak először, és aki az eseményen néhány szóban számolt be arról, mekkora megtiszteltetésnek tartja ezt a lehetőséget.

Jó lesz a közös munka, szeretem megélni, és csodálatos dalt fogok velük énekelni, amire már készülök nagyon

– mondta.

A sajtótájékoztatót követően bővebben is beszélgethettünk az Il Volo tagjaival, azaz Gianluca Ginoble-val, Piero Barone-val és Ignazio Boschettóval, akik hosszabban kifejtették:

miért Tóth Gabira esett a választásuk duettpartnerként,

a tehetségkutató-műsorok miért számítanak veszélyes terepnek,

mit jelentett nekik a Maneskin 2021-es győzelme az Eurovíziós Dalfesztiválon,

mennyire nehéz megszólítani a fiatal közönséget a zenéjükkel.

Ugorjunk vissza a legelejére. Hogyan emlékeznek a gyerekkorukra, a tehetségük már akkor megmutatkozott?

Gianluca: Mindhármunk nevében mondhatom, hogy nagy hálával tartozunk a szüleinknek, akik a kezdetek óta hittek bennünk. Nagyon boldogok vagyok, mert mindig lehetőséget adtak arra, hogy megmutassam a tehetségemet, és hittek bennem. Sosem mondták meg, hogy mit csináljak. Ez a legfontosabb ahhoz, hogy támogassuk egy fiatal férfi tehetségének felszínre törését, aki még csak próbálja kifejezni önmagát. Az volt a fő irány az életemben, hogy szeretnék énekes lenni. Ez az egyetlen dolog, amihez értek, amit a szüleim felismertek, és segítettek, hogy rájöjjek, ki is vagyok valójában.

A karrierjük egy tehetségkutatóból indult, amelyben egyénileg versenyeztek. Mi a véleményük a jelenlegi tehetségkutatókról?

Gianluca: Néha az az érzésem, hogy a tévéműsorban az énekesek csak egy nagy gépezet részei. Nem könnyű új tehetségeket találni minden évben vagy akár havonta, akiknek ráadásul csak igen kevés százaléka tudja szabadjára engedni a tehetségét. Mintha mindent feláldoznának a minőség oltárán. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azok az énekesek, akik híresek akarnak lenni, próbálják minél jobban kifejezni magukat. Az erős személyiség elengedhetetlen, amit nem könnyű megtalálni, de ezen alapszik a közösségi média és a tévéműsorok is. Szerintem sok tehetséges ember van a világon, csak épp valami mást csinálnak. Az is számít, hogy tudjon előre tervezni az ember, és hiába van tehetsége, ha nem tudja, hogyan kell használni. Elég, ha valakitől rossz tanácsokat kapsz, és már elveszítheted önmagadat. Ez az oka annak, hogy sokan máig nem tudják, hogyan fejezzék ki magukat, és elvesznek az úton.

Az már a tehetségkutatóban nyilvánvalóvá vált, hogy az opera áll önökhöz a legközelebb. Miért éppen ezt a műfajt választották?

Piero: Tulajdonképpen a mi műfajunk nem is opera. A dalok, amiket előadunk, mind az olasz kultúra részét képezik, amelyeket az elmúlt években olyan énekesek adtak elő, mint Luciano Pavarotti, és még sokan mások, akik a színházból hozták ezeket a szerzeményeket és vitték a nagyközönség elé. Hagyományos nótákról van szó, amiket az egész világon ismernek, és talán az emberek az erőteljes hangok miatt összekeverik az operával, pedig ez bel canto. Hogy valaki operát hallgasson, ahhoz színházba kell mennie. Ennek ellenére a műsorunk részét képezi néhány operadal, köztük a La Traviata és a Nessun dorma. Aki eljön a budapesti előadásra, egy éjszakára Olaszországban fogja érezni magát, az elmúlt 14 év utazása lesz. Az olasz nóták mellett egyébként korábban amerikai szerzeményeket is feldolgoztunk, köztük a My Wayt. A legjellegzetesebb dalunk viszont a Grande Amore, amivel lehetőségünk nyílt képviselni Olaszországot az Eurovíziós Dalfesztiválon 2015-ben.

Ha már szóba hozta az Eurovíziós Dalfesztivált. 2015-ben vettek részt a versenyen, amelyen harmadik helyezést értek el. Milyen emlékek fűzik önöket ehhez az időszakhoz?

Piero: Olaszországban egyetlen mód van arra, hogy valaki induljon az Eurovíziós Dalfesztiválon, és az országot képviselje, ha megnyeri a legnevesebb fesztivált, a sanremói dalfesztivált. Ennek köszönhetően indulhattunk mi is 2015-ben a Grand Amore dallal a versenyen, mivel azzal nyertünk a fesztiválon. Abban az időben az Eurovíziós Dalfesztivál egyébként nem volt annyira ismert Olaszországban, mint most, de nagyon szép emlékeink fűződnek hozzá. Az a szenvedély, ahogy minden előadó a nemzetének zászlajával büszkélkedik. Életünk legjobb időszakát éltük át akkor, mert összességében egyetlen célunk volt, hogy Olaszországot képviseljük, ahogy éreztük a nemzetünk szeretetét és támogatását is.

2021-ben egy szintén olasz banda, a Maneskin nyerte meg a versenyt. Az Eurovízió történelmében nekik sikerült ez harmadjára az olaszok közül. Sokat jelentett önöknek, hogy végre egy olasz zenekar győzedelmeskedett?

Piero: Örültünk, hogy végre Olaszország nyerhetett, és adhatott otthont a következő Eurovíziónak. Sőt, meghívtak minket vendégként Torinóba, hogy fellépjünk azon az estén. A Grande Amore egy másik, angol változatát adtuk elő, és higgye el, az Eurovíziós Dalfesztivált Olaszországban látni a szabadság egy teljesen más érzetét keltette.

A legtöbb énekesnek, zenésznek van valamilyen küldetése a zenélés által. Önöknek mi a fő motivációjuk?

Gianluca: Jövőre ünnepeljük fennállásunk 15. évfordulóját, és egy nagyon erős műsort hoztunk létre. A kultúránkhoz tartozó dalok mellett korábban énekeltünk már többek között Barbra Streisanddel Charlie Chaplin Smile nótáját is, de jelenleg az a célunk, hogy saját repertoárunk legyen, és a mi generációnknak is énekelhessünk. Ez egy nagyon nehéz kihívás, de az új dalainkkal erre törekszünk. Már a távoli jövőn is gondolkodunk, és együtt képzeljük el az elkövetkezendő 15–20–30 évet.

A fiatalabb generáció körében napjainkban főleg az olyan zenei műfajok számítanak mainstreamnek, mint az r'n'b vagy a pop. Hogyan tudják mégis megszerettetni velük a bel cantót?

Gianluca: Mi is fiatalok vagyunk és szeretjük ezt a zenét. A világ különböző részein eltérő közönségünk van, például Dél-Amerikában az emberek 80 százaléka a mi generációnkhoz tartozik. Mindez attól függ, milyen országról beszélünk. Japánban és Európában például főleg a felnőttek hallgatnak minket. Az a cél, hogy szép dalokat készítsünk, mert ha így teszünk, akkor az emberek hallgatni fogják a zenénket.

A magyar rajongóknak 2019-ben már bizonyítottak. Mi a tapasztalatuk a hazai közönséggel kapcsolatban?

Gianluca: Magyarország az elsők között volt, ahova az Eurovíziós Dalfesztivált követően mentünk. Állandóan úton voltunk és koncerteket adtunk. Nagyon megható volt látni a megtelt arénákat Olaszországon kívül is, és megtapasztalni azt a szeretetet, amit a magyar közönségtől kaptunk.

Már hivatalos, hogy a budapesti koncerten Tóth Gabi énekesnővel fognak duettezni, miért épp rá esett a választás?

Piero: A Spotifyon keresztül mutatták meg őt nekünk, mert amikor egyes országokba utazunk, akkor szeretünk együttműködni ottani előadókkal. Egy ügynökség segítségével jutottunk el hozzá, és megkedveltük őt. Már csak azért is, mert egy nagyszerű élmény köt minket össze. Ő is fellépett Ferenc pápa előtt, ami egészen elképesztő. Amikor először találkoztunk, alkalmunk nyílt egy keveset beszélgetni, és nyilvánvalóvá vált, milyen érzések vezérelnek mindannyiunkat.

Ahogy a korábbiakban említették, eddigi pályafutásuk során duetteztek már többek között Barbara Streisanddel is. Ki maradt még ki a sorból, akivel szívesen dolgoznának együtt?

Gianluca: Sose tudhatjuk, kikkel sodor még össze minket az élet, illetve akár különféle zenei műfajokat is vegyíthetünk. Annyi mindent elértünk már az eddigi pályafutásunk során, és most egy új fejezet kezdődik, mivel szeretnénk a zenénket még nagyobb közönséghez eljuttatni. Ez a céljaink egyike.

2021-ben Ennio Morricone tiszteletére énekeltek egy koncerten, majd egy albumot is kiadtak az emlékére. Mit jelentett önöknek a zeneszerző?

Piero: Sokat tett a kultúránkért, ő egy ikon, és mindannyian az ő dallamait hallgatva nőttünk fel. Bár sokan elsőre talán nem tudják, ha meghallanak egy-egy dalt, hogy ő szerezte őket, holott egy Oscar-díjas művészről beszélünk. Olaszként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ő is olasz volt, és szeretnénk köszönetet mondani a családjának, hogy hittek bennünk e projekt kapcsán, ahogy hálásak vagyunk a dallamaiért is, amelyeket a színpadon hallva túlcsordulunk érzelmekkel.

Van más példaképük is?

Piero: Hans Zimmer, ő az egyik legzseniálisabb zeneszerző.

Létezik olyan előadó, akinek a karrierét szívesen elfogadnák?

Ignazio: A sajátunkat.

Piero: Volt egy énekes Olaszországban, akinek feltették azt a kérdést, ki szeretne lenni, mire ő úgy felelt: önmagam, saját magam legjobb formája.

Gianluca: El kell érned a céljaidat és nagyot kell álmodnod, de ezzel együtt fel kell ismerned a határaidat. Nem lenne igaz, ha azt mondanám, olyan akarok lenni, mint Michael Jackson. Fel kell ismerned, hogy önmagadat kell adnod az életben, hinned kell magadban, és ahogy Piero mondta: a legjobb formádat kell hoznod. Ha a zenémmel csak a lényem 60 százalékát fejezem ki, akkor át kell gondolnom, hogyan érhetném el a 100 százalékot. Erre törekszünk.

(Borítókép: Piero Barone, Gianluca Ginoble és Ignazio Boschetto. Fotó: Szollár Zsófi / Index)