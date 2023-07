Van kedvenc helye vagy programja a Balatonnál? Még szavazhat!

Már csak néhány nap van hátra a voksolás lezárásáig, továbbra is várja a legjobb balatoni helyek, programok, és a tóhoz köthető ikonikus személyek jelölését a Best of Balaton csapata. A július 31-ig tartó jelölésben a tavalyival ellentétben a kurátorok mellett bárki részt vehet – ráadásul cserébe értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak a szerencsések.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Best of Balaton idén is keresi a magyar tenger legkülönlegesebb helyszíneit, programjait és különlegességeit. A szavazás hamarosan lezárul, azonban még július 31-ig a csapat várja a jelöléseket az idei Best of Balaton válogatásba.

Hiszen a tavalyival ellentétben idén már nemcsak a Balaton-kedvelő, a MOL Nagyon Balaton és az Index által felkért kurátoraink: Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Nánási Pál, Ördög Nóri, Till Attila, Trokán Nóra, Vecsei. H. Miklós, valamint a szakmai kört alkotó Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert, Pantl Péter, Starcz Ákos és Váncza Panna jelölései alapján frissül a lista, hanem

BÁRKI JELÖLHET.

Legyen ez egy étterem vagy kávézó, egy pékség, ahol a legfinomabb balatoni reggelit lehet beszerezni, vagy éppen egy természeti látványosság, ahova egyszer mindenkinek el kell kirándulnia. Lehet egy ügy vagy személy, aki a Balatonon él és maradandót alkot, vagy hanem is ott él, de sokat tesz a Balatonért, kötődik hozzá. Tehát bármit és bárkit lehet jelölni, lényeg, hogy érdemesnek tartsuk arra, hogy az eddigi 70 szereplős listába kerüljön, amit az elmúlt két évben állítottak össze a Best of Balaton kurátorai.

Az eddig beérkezett jelölések alapján azt már most látni, hogy a kurátori csapatnak nem lesz egyszerű dolga, hiszen a több száz ajánlás között szerepelnek jobbnál jobb vendéglátóhelyek, szálláshelyek, balatoni látványosságok vagy épp kiállítások, múzeumok.

Váncza Panna az Indexnek elmondta, hogy a Balaton iránti érdeklődés és szeretet igazán érezhető a Best of Balaton ajánlatai között is. Július 1. óta ötszáznál is több szerepel, közöttük olyanok is, amelyek az alapítók számára is a meglepetés erejével bírnak.

A Best of Balaton 2023-as listáját augusztus közepén itt, az Indexen mutatjuk be, a STRAND Fesztiválon augusztus 26-án pedig a Balaton Ünnepe keretében az összes kurátort és ajánlatot vendégül látják, ahol átadják az idei díjakat is.

A jelöléseket a www.bestofbalaton.hu oldalon várják július 31-ig. Az ajánlásokat beküldők között ráadásul értékes nyereményeket sorsolnak ki: VIP-jegyeket a Strand Fesztiválra és vacsorát két főnek a nyertes által választott Best of Balaton listás étteremben. Voksolásra fel!