Jeffrey Epstein jobbkezének egy vasa sem maradt

A Jeffrey Epstein bizalmasaként ismertté vált Ghislaine Maxwellt tavaly nyáron ítélték húsz év börtönre, mivel az üzletember kerítőjeként tevékenykedett. Ő hálózta be és nyújtotta ezüsttálcán a fiatal lányokat a férfinak, akit végül Maxwell-lel együtt elkaptak, majd emberkereskedelemmel vádoltak meg. Gyakran mutatkozott a társaságukban András herceg is, aki igencsak megütötte a bokáját ezzel az ismeretséggel. Azt követően ugyanis, hogy Virginia Roberts – akivel akkor találkoztak, amikor ő még csak 17 éves volt – szexuális zaklatással vádolta meg a királyi sarjat, gyakorlatilag mindent elvettek tőle: királyi és katonai címeit, és ami talán a legfontosabb, az önbecsülését.

Míg Epstein még a bírósági eljárás befejeztét megelőzően vesztette életét 2019-ben, addig egykori társára jelen állás szerint hosszú börtönévek várnak. Maxwell esetében tavaly nyáron mondta ki a bíróság, hogy húsz évet kell lehúznia a rácsok mögött. Az ítéletet követően így először egy New York-i, majd egy floridai börtönbe került, és korábban már adott egy interjút azzal kapcsolatban, min ment keresztül ezen intézményekben. Előbbi intézetben töltött idejét kemény időszaknak nevezte – mivel nem kapott elég ételt, tiszta vizet, illetve teljesen elszigetelték, ami odáig vezetett, hogy 300 panaszt kellett benyújtania –, a floridai börtönben viszont már biztonságban érzi magát, bár ott is szigorúak a rabokkal. Epstein jobbkezének ugyanakkor a börtönbeli élet megpróbáltatásai mellett a legújabb hírek szerint anyagi gondokkal is szembe kell néznie.

Egy fillérje sem maradt

Bírósági dokumentumok szerint mielőtt Maxwell börtönbe került 69 millió dollár, azaz átszámítva körülbelül 24 milliárd forint lehetett a bankszámláján, ám ennek jelentős részét az Epstein-ügybe való belekeveredése óta ügyvédi költségekre fordította. A birtokában több ingatlan is volt, köztük három Nagy-Britanniában (Oxfordban, illetve a londoni Belgravia és South Kensington kerületekben), és három az Egyesült Államokban (New Yorkban, Massachusettsben és New Hampshire-ben). Úgy tudni, a Belgravia és South Kensington negyedben, továbbá a New Yorkban és a New Hampshire-ben álló ingatlanokat már eladta, és nemrég a Massachusettsben álló ház is új gazdára talált, amelyben korábban a férjével, Scott Borgersonnal éltek. Az ingatlan hálószobával és fürdőszobával, 6070 négyzetméteres területtel, illetve saját stranddal rendelkezik, és ugyan több mint hétmillió dolláros áron hirdették még, ennél kevesebbért tudtak túladni rajta.

A Daily Mail információi szerint az említett ingatlant végül 5,7 millió dollárért adták el, ám könnyen meglehet, hogy ebből az összegből Maxwell egy fillért sem fog látni. Ez amiatt alakult így, mivel a házat ugyan saját bevallása szerint az ő pénzéből vették, amelyet a New York-i ingatlana eladásából kapott, azonban férje cégének, a Tidewood LLC-nek a nevére lett írva. Borgerson egyébként mindig is igyekezett hangsúlyozni, hogy nejének nincs érdekeltsége a Massachusettsben lévő otthonban – amelyet a Maxwell család szóvivője, Brian Basham szintén megerősített azóta. A férfi már tavaly beszámolt arról, hogy eladja az ingatlant, mivel rossz emlékek fűzik hozzá, és úgy tűnik, Maxwell semmilyen részesedést nem fog kapni az eladási árból.

– jelentette ki egy forrás, és Maxwell anyagi csődjéhez részben hozzátett az is, hogy még 2020-ben kirámolták az ingatlanát Bedfordban, ahonnan egymillió dollár értékben ékszereket tulajdonítottak el.

Ékszereket loptak tőle

Maxwell barátai arról számoltak be, Epstein kerítője akkora anyagi gondokkal küzd, hogy a jövőben nem valószínű, hogy állni tudja az ítélettel szemben indított fellebbezés kapcsán fellépő ügyvédi költségeket. Így megeshet, hogy saját magát kell majd képviselnie a bíróságon.

A fellebbezés várhatóan az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságáig jut majd. Maxwell továbbra is tagadja a vádakat, és azt állítja, csak azután indítottak eljárást ellene, hogy Jeffrey Epstein 2019-ben a börtönben életét vesztette .

Ha Epstein még életben lett volna, Ghislaine soha nem jutott volna oda, ahol jelenleg van. Nagyon sokatmondó, hogy Epstein ismerősi körének tagjai közül ő az egyetlen, aki börtönben van

– mondta egy barátja.