Kiderült, miben halt meg Robert De Niro 19 éves unokája

Lezárult a hivatalos vizsgálat Robert De Niro 19 éves unokája, Leandro De Niro Rodriguez halálával kapcsolatban – írta meg a Page Six nevű lap.

A színész unokája július elején halt meg. A TMZ magazin szerint egy széken ülő holttestére egy New York-i lakásban találtak rá, A halál okával kapcsolatban eddig csak feltételezések láttak napvilágot, többek között az, hogy túladagolhatta magát.

A Page Sixnek most egy New York-i halottkém beszélt arról, mi volt a halál oka. Elmondása szerint a hivatalos vizsgálat lezárult, és azt állapította meg, hogy

Leandro De Niro több illegális drogot is fogyasztott a halála előtt, és ezek „mérgező kombinációja” vezetett a halálához.

A halottkém szerint a szervezetében fentanilt, bromazolamot, alprazolamot, aminoklonazepám–7-et, ketamint és kokaint is találtak. Úgy vélik, a színész unokájának halálát „baleset”, és nem szándékos túladagolás okozta.

A történtek miatt egy 20 éves nőt, Sophia Marksot márőrizetbe is vették, ugyanis azt feltételezik, hogy ő adhatta el ezeket a drogokat a fiatal De Nirónak. Ezzel kapcsolatban az áldozat édesanyja, Drena De Niro is megszólalt korábban.

A Page Six úgy tudja, hogy a fiatal nő fentanilt tartalmazó tablettákat biztosan eladott Leandro De Nirónak, de azt állítja, hogy ezeknek a hatására figyelmeztette a színész unokáját. A hivatalos iratok szerint a nő hamisított Oxikodon- és Xanax-tablettákat is eladhatott neki: azt, hogy De Niro ezeket meg akarta vásárolni tőle, állítólag bizonyítja a kettejük üzenetváltása is.

A Page Six azt is hozzátett:

a rendőrök úgy vélik, Sophie Marks kiskorúaknak, köztük 15 éves gyerekeknek is eladhatott ilyen tablettákat.

Robert De Niro nem sokkal a tragédia után nyilatkozott az unokája haláláról.