Lekerült a nyomkövető Herczeg Zoltán lábáról

Herczeg Zoltánt tavaly ősszel vették őrizetbe a rendőrök. A divattervező a kábítószer-birtoklást elismerte, a kábítószer-kereskedelmet tagadta.

Herczeg fél évet töltött előzetes letartóztatásban, majd idén májusban engedték ki a börtönből. Azóta házi őrizetben volt – nyomkövetővel a lábán, és egy héten csak egyszer, két órára hagyhatta el otthonát.

A házi őrizetnek augusztus 20-án lett vége, miután lejárt a bíróság erről szóló határozata.

Herczeg Zoltán a Blikknek nyilatkozva elmondta, hogy jogilag megszűnt a bűnügyi felügyelet, de az elsőfokú döntéssel szemben az ügyészség három napig fellebbezhet.

A divattervező azt is elárulta a lapnak, hogy egyelőre nem szeretne az ügyre gondolni, és inkább a terveire koncentrálna. Mivel a büntetőeljárás nagyon sok pénzét elvitte, sokat kell majd dolgoznia az anyagi stabilitás visszaszerzéséhez – tette hozzá.

Otthonról is ment a munka, de nyilván mostantól hatékonyabb lehetek. Most pihenek néhány hetet, kiélvezem a nyár hátralévő részét, ősztől viszont keményen dolgozom majd. Egy új és nagyobb helyszínre költöztetem a boltom, készülnek az új kollekciók és zajlik a könyvem kiadása is. Emellett újra elkezdek régi lakásokat vásárolni, amelyeket felújítok majd eladok, és a drogprevenciós előadásommal járom az országot, hogy felhívjam a fiatalok figyelmét a kábítószer káros hatásaira és veszélyeire